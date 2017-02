Das britische Unterhaus hat in seiner finalen Abstimmung über den Ausstieg aus der EU entschieden und die Brexit-Pläne der Regierung bestätigt. 494 Abgeordnete stimmten für, 122 gegen den Gesetzesentwurf. Damit wurde das Gesetz in letzter Lesung ohne Änderung beschlossen. Es überträgt Premierministerin Theresa May die Vollmacht, die Trennung von der EU einzureichen. Die Zustimmung des Oberhauses steht noch aus, gilt aber als sicher.



In dem kurzen Gesetzentwurf heißt es: "Die Premierministerin darf die Absicht des Vereinigten Königreichs zum Austritt aus der EU, gemäß Artikel 50 des Vertrags über die Europäische Union, bekannt geben." Das höchste britische Gericht hatte geurteilt, dass das Parlament das letzte Wort über die Austrittserklärung haben muss.

Bei einer ersten Abstimmung vor einer Woche hatten bereits 498 Abgeordnete für die Vorlage votiert und nur 114 dagegen. Obwohl die meisten Parlamentarier einen Brexit ablehnen, gaben sie ihre Stimmen gemäß des Willens der Briten ab, die am 23. Juni 2016 mit knapper Mehrheit für den Austritt aus der EU gestimmt hatten.

Die Regierung gab den Abgeordneten durch die Abstimmung die Möglichkeit, über den endgültigen Austrittsvertrag abzustimmen, bevor dieser auch dem EU-Parlament vorgelegt wird. Die Opposition versuchte jedoch erfolglos, Änderungen an dem knapp gehaltenen Gesetzestext einzubringen, um sich Einfluss auf die Brexit-Verhandlungen mit der EU zu sichern. Auch Abweichler aus der Regierungsfraktion schlossen sich den Anträgen an.



Die Weigerung der Regierung, auch nur einen einzigen Änderungsantrag zu akzeptieren, sorgte bei vielen Oppositionsabgeordneten für Unmut. Der ehemalige schottische Regierungschef und SNP-Abgeordnete Alex Salmond bezeichnete das Vorgehen als "abscheulich". Mehrere Parlamentarier stimmten während der finalen Stimmabgabe die Europahymne an. In der Labour-Fraktion offenbarten sich tiefe Risse. Der Schattenminister des Parteichefs Jeremy Corbyn für Wirtschaft, Clive Lewis, trat kurz vor der Abstimmung von seinem Amt zurück, um gegen das Gesetz stimmen zu können.

May will bis Ende März offiziell den Austritt nach Artikel 50 des EU-Vertrages erklären. Danach haben beide Seiten zwei Jahre Zeit, um einen Austrittsvertrag zu vereinbaren. Die Premierministerin hatte angekündigt, dass sie gleich zu Beginn der Verhandlungen mit der EU versuchen werde, eine Regelung für die Rechte von EU-Bürgern in Großbritannien und für Briten in der EU zu finden.