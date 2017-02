Rumäniens Regierung will die umstrittene Eilverordnung zurückziehen, die eine Strafverfolgung von Amtsmissbrauch erschwert hätte. Das teilte Ministerpräsident Sorin Grindeanu in Bukarest mit.



Die am erst am Dienstag verabschiedete Verordnung hatte in Rumänien Massenproteste und scharfe internationale Kritik ausgelöst. Staatspräsident Klaus Iohannis hatte bereits Verfassungsklage eingereicht. Auch am Samstag waren wieder Zehntausende Rumänen auf die Straße gegangen.

Das Dekret der sozialdemokratischen Regierung sah vor, dass etwa Amtsmissbrauch nicht länger strafbar ist, wenn es dabei um weniger als 45.000 Euro geht. Die Regierung hatte den Schritt unter anderem mit überfüllten Gefängnissen begründet. Kritiker halten dagegen, mit der Verordnung würden Dutzende korruptionsverdächtiger Politikern geschützt werden, darunter der Chef der Sozialdemokraten, Liviu Dragnea.

Rumänien - Massenproteste gegen Lockerung der Antikorruptionsgesetze In Rumänien sind 300.000 Menschen gegen die Lockerung der Anti-Korruptionsgesetze auf die Straßen gegangen. Es sind die größten Massenproteste seit dem Fall des Kommunismus in dem osteuropäischen Land. © Foto: Octav Ganea/Reuters