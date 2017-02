Im Vorfeld der niederländischen Parlamentswahl sollen russische Hacker versucht haben, in Computer der Regierung in Den Haag einzudringen. Ein Ziel der Hacker war laut der Tageszeitung De Volkskrant das Ministerium von Regierungschef Mark Rutte, vergleichbar dem deutschen Kanzleramt. Es handele sich um dieselben Hacker, die auch in Computer der Demokratischen Partei in den USA eingedrungen seien. Die Angriffe seien aber nicht erfolgreich gewesen.

Rob Bertholee, der Chef des niederländischen Geheimdienstes AIVD, sagte in einem TV-Interview, Russland versuche, zu geheimen Regierungsdokumenten vorzudringen. Das führt er auf entsprechende Spuren in der eingesetzten Spionage-Software zurück.

Die Volkskrant beruft sich in ihrem Bericht auf nicht näher bezeichnete Experten. Demzufolge handelt es sich bei den Hackern um die Gruppen APT28 und APT29 – die Abkürzung steht für Advanced Persistant Threat, zu Deutsch "fortgeschrittene dauerhafte Bedrohung". Von den amerikanischen Geheimdiensten werden die beiden Gruppen laut Volkskrant auch Cozy Bear und Fancy Bear genannt. Sie sollen Verbindungen zur russischen Regierung haben.

Die US-Bundespolizei FBI und das US-Heimatschutzministerium betrachten APT28 und APT29 als Verantwortliche für Hackerangriffe in den Vereinigten Staaten. Die US-Geheimdienste werfen Russland vor, sich zugunsten von Donald Trump in den Präsidentschaftswahlkampf eingemischt zu haben, was die russische Regierung bestreitet.

Hunderte Angriffe in einem halben Jahr

In den vergangenen sechs Monaten habe es in den Niederlanden Hunderte Versuche gegeben, E-Mails und Unternehmensdaten zu knacken, sagte Geheimdienstchef Rob Bertholee. Er sprach von einer "Bedrohung unserer Demokratie". Es sei eine große Herausforderung, den vermutlich aus Russland, China und dem Iran stammenden Angreifern stets voraus zu sein.

In den Niederlanden wird am 15. März ein neues Parlament gewählt. Angesichts der mutmaßlichen Cyberangriffe bei anderen Wahlen wächst auch dort die Furcht vor einer ausländischen Einmischung. Die Regierung hatte deshalb beschlossen, die Stimmen von Hand auszählen zu lassen, um Manipulationen auszuschließen.

In den Umfragen führt die PVV des Rechtspopulisten Geert Wilders, gefolgt von der liberalen VDD von Ministerpräsident Rutte. Viele Parteien haben eine Koalition mit Wilders ausgeschlossen.