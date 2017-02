In den USA müssen noch mehr Einwanderer ohne Papiere mit ihrer Abschiebung rechnen: Die Regierung unter Präsident Donald Trump erweiterte den Kreis der Menschen, die festgenommen und abgeschoben werden können. Laut New York Times weisen die sogenannten Leitlinienpapiere des US-Heimatschutzministeriums Beamte des Zolls, der Einwanderungsbehörde und des Grenzschutzes dazu an, jeden illegalen Einwanderer abzuschieben, der straffällig geworden ist, wegen eines Verbrechens angeklagt ist oder einer Straftat beschuldigt wird.



Die Schwere des Delikts würde somit zweitrangig: Die neuen Abschiebungspraktiken beträfen auch Kleinkriminelle, Einwanderer, die von Regierungsbehörden des Betrugs überführt worden sind, und Menschen, die Sozialleistungen missbraucht haben. Eine solche Verschärfung der Abschiebepraxis hatten in den vergangenen Tagen mehrere Medien erwartet.

10.000 neue Beamte und mehr Gefängnisse

Unter Trumps Vorgänger Barack Obama richtete sich Abschiebungspraxis vor allem gegen Einwanderer ohne Papiere, die in den USA wegen schwerer Verbrechen verurteilt wurden. Dazu zählen Mord und Totschlag, Vergewaltigung, Raubüberfälle oder schwere Drogendelikte.

Die neue Verfahrensweise erlaubt nun, straffällige Einwanderer leichter abzuschieben. So sollen der Grenzschutz und die US-Einwanderungsbehörde künftig in der Lage sein, Menschen unabhängig von ihrer Aufenthaltsdauer und ihrem Wohnort auszuweisen. Während Obamas Amtszeit war es nur möglich, illegale Einwanderer unverzüglich abzuschieben, wenn diese nicht länger als zwei Wochen in den Vereinigten Staaten gelebt haben und nicht weiter als 100 Meilen von der Grenze entfernt wohnten.



Nach Angaben des Heimatschutzministeriums sollen die "Vollstreckungskompetenzen" ausgeweitet werden. So würden Behörden des Zolls, des Grenzschutzes und der Einwanderungsbehörde von nun an dazu angehalten, mit lokalen Polizisten und Sheriffs zu kooperieren. Diese sollen bei der Ausweisung illegaler Immigranten mithelfen. Allerdings könnten einige der Vorschläge für schnellere Abschiebungen nur langsam umgesetzt werden, weil das Ministerium entsprechende logistische Ressourcen und eine dazugehörige Gesetzgebung ausarbeiten müsse.



Kelly wies die Behörde ICE zudem an, 10 000 weitere Beamte einzustellen und die Zahl der Haftanstalten zu erhöhen. Die Grenzschutzbehörde CPB bekommt demnach 5000 zusätzliche Beamte. Der Heimatschutzminister plant laut New York Times zudem, eine Anlaufstelle innerhalb der Einwanderungs- und Zollbehörde ins Leben zu rufen, die Familien Beistand leistet, deren Angehörige von illegalen Einwanderern getötet wurden. An jene Familien hatte sich Trump oft im Wahlkampf gewandt; der Kampf gegen illegale Einwanderung war eines seiner zentralen Wahlkampfversprechen.