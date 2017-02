Die US-Regierung hat ihr Einreiseverbot vor einem Bundesberufungsgericht verteidigt. Das von Präsident Donald Trump erlassene Dekret sei rechtmäßig, hieß es in einer schriftlichen Stellungnahme des Justizministeriums. Es liege in der Machtbefugnis des Präsidenten, über die "Einreise von Fremden in die Vereinigten Staaten und die Aufnahme von Flüchtlingen" zu entscheiden. Der entsprechende Durchführungsbeschluss entspreche somit der Rechtspraxis.

Zugleich bezeichnete das Justizministerium in seiner Stellungnahme die landesweite Aufhebung des Einreiseverbots durch einen Bundesrichter am Freitag als verfehlt und überzogen. Das Einreiseverbot müsse wieder in Kraft gesetzt werden. Die Regierungsjuristen verteidigten das Dekret zudem gegen Vorwürfe, es richte sich gegen Muslime. Das sei unzutreffend, hieß es in der Stellungnahme. Die Einreisebeschränkungen seien unter religiösen Gesichtspunkten neutral.

Trump hatte am 27. Januar angeordnet, dass Bürger aus sieben mehrheitlich muslimischen Ländern sowie sämtliche Flüchtlinge vorübergehend nicht in die USA einreisen dürfen. Ein Bundesrichter im Westküstenstaat Washington hob das Dekret vorläufig auf. Dagegen ging das Justizministerium in die Berufung.

Nach zwei juristischen Niederlagen bei dem Versuch, Bürger aus sieben muslimischen Ländern die Einreise zu verbieten, hat US-Präsident Donald Trump Personenkontrollen angeordnet. Er beauftragte das Ministerium für Heimatschutz mit der Aufgabe.

Das Bundesberufungsgericht mit Sitz in San Francisco lehnte es jedoch am Wochenende ab, den Erlass unverzüglich wieder in Kraft zu setzen. Stattdessen forderte es sowohl von der Bundesregierung als auch von den Justizbehörden der Bundesstaaten Washington und Minnesota, die die ursprünglichen Klagen eingereicht hatten, weitere Dokumente an. Dafür galt eine Frist bis Montag. Eine mündliche Anhörung wurde für Dienstag um 15 Uhr Ortszeit angesetzt. Telefonisch

sollten beide Seiten dann ihre Argumente für und gegen das Dekret vorbringen.

Es ist zwar nicht klar, wann das Gericht eine Entscheidung treffen wird. Die unterlegene Seite kann den Fall vor den Obersten Gerichtshof der USA bringen. Die US-Staaten Washington und Minnesota argumentierten, eine Wiederaufnahme der Anordnung würde "erneut Chaos entfesseln". Unterstützt wurden sie dabei unter anderem von Generalstaatsanwälten von 15 weiteren US-Staaten und Washington, D.C.: Die von Trump veranlasste Exekutivanordnung schwäche die Wirtschaft der Staaten, hieß es in einem Schreiben an das Berufungsgericht. Zudem störe sie das Bildungs- und Gesundheitssystem und verletze die Religionsfreiheit.



Auch viele Technologie- und Internetkonzerne in den USA sprachen sich gegen das Dekret aus. Zu ihnen gehören Apple, Google, Facebook und Microsoft. Sie reichten eine ausführliche Stellungnahme in dem Verfahren ein. Die Firmen argumentierten, dass Einwanderer zu vielen Innovationen in Amerika beigetragen hätten. Das Präsidentendekret sei diskriminierend und verstoße gegen Gesetze und die amerikanische Verfassung. Außerdem schwäche es die Wettbewerbsfähigkeit von US-Firmen. "Wenn das Dekret bestehen bleibt, ist es für Personen und Unternehmen unmöglich vorherzusagen, welche Länder als nächste betroffen sein könnten."