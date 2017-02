Das Weiße Haus hat einem US-Medienbericht zufolge das FBI gebeten, angebliche Kontakte zwischen Mitarbeitern von Donald Trump und russischen Geheimdienstlern abzustreiten. FBI-Chef James Comey habe die Bitte abgelehnt, weil die Angelegenheit Gegenstand von Ermittlungen sei, berichtet der Nachrichtensender CNN unter Berufung auf Regierungsquellen.

Direkte Kommunikation zwischen dem Weißen Haus und dem FBI über bevorstehende Ermittlungen ist unüblich und durch Weisungen des Justizministeriums begrenzt. Ein Sprecher des Weißen Hauses bestätigte laut CNN, dass es eine solche Bitte an das FBI gab. Man habe diesen Schritt unternommen, weil man Medienberichte über mögliche Kontakte zwischen Trumps Mitarbeitern und Russland für falsch halte.



CNN und die New York Times hatten in der vergangenen Woche berichtet, Mitarbeiter von Trumps Team hätten während des Wahlkampfs wiederholt mit hochrangigen russischen Geheimdienstmitarbeitern in Kontakt gestanden. Trump hatte das dementiert. "Wir haben nicht versucht, die Geschichte zu unterdrücken. Wir haben sie [die Mitarbeiter des FBI] gebeten, die Wahrheit zu sagen", sagte der Sprecher der US-Regierung, Sean Spicer. Das FBI wollte sich zu den Berichten nicht äußern.



Der erste Kontakt zwischen dem FBI und dem Weißen Haus kam laut CNN in der vergangenen Woche zustande. Stabschef Reince Priebus habe einen Tag nach der Veröffentlichung der Berichte mit dem stellvertretenden FBI-Chef Andrew McCabe darüber gesprochen. Später habe sich Priebus noch ein zweites Mal an McCabe und FBI-Chef Comey gewandt und sie gebeten, die Berichte Journalisten gegenüber anzufechten.





Lesen Sie die Übersicht zum Team Trump: Kabinett und Berater in einer optimierten Fassung. Diese interaktive Präsentation kann mit Ihrem Browser nicht dargestellt werden.

Die Demokraten kritisierten die Einmischung in die Arbeit der Bundespolizei. "Das Weiße Haus hat einfach keine Erlaubnis, das FBI zu drängen, öffentliche Erklärungen über laufende Ermittlungen zum Präsidenten und seinen Beratern abzugeben", sagte John Conyers, Abgeordneter im Repräsentantenhaus.

Seit seinem Wahlsieg im November 2016 muss sich Trump immer wieder Fragen zu möglichen Kontakten nach Russland stellen. Die US-Geheimdienste sind zu dem Schluss gekommen, dass Russland mit Hackerangriffen den Wahlkampf zugunsten Trumps beeinflusst hat. In der vergangenen Woche entließ Trump seinen nationalen Sicherheitsberater Michael Flynn, nachdem enthüllt worden war, dass er den Vizepräsidenten Mike Pence über Gespräche über Sanktionen mit dem russischen Botschafter in den USA in die Irre geführt hatte. Dennoch streiten Trump und sein Team ab, während des Wahlkampfes Kontakt mit russischen Regierungs- und Behördenvertretern gehabt zu haben.