David P. Goldman ist ein amerikanischer Journalist, Autor und Bankier, und in meiner Nachbarschaft, Manhattans Upper East Side, ist er einer der ganz wenigen Menschen, den Trumps Präsidentschaft nicht nur nicht ärgert, sondern freut.

Falls Sie noch nicht von ihm gehört haben: David ist ein Intellektueller, und es überrascht mich, dass ein Einwohner Manhattans von seinem Intellekt sich mit einem Mann aus Queens abfindet. Kein Wiener etwa würde sich von einem Linzer jemals was sagen lassen. Mit diesem David stimmt doch irgendwas nicht.

Als ich in seinem Wohnzimmer sitze, erklärt dieser glückliche Konservative zu meiner wachsenden Verblüffung: "Ich hatte mir schon letzten September Trumps Sieg ausgemalt."

Wie denn das?

"Es gab mehrere Gründe, aber ich glaube, der wichtigste war ein kultureller."

Kulturell? Wir reden hier von Donald Trump!

"Donald Trump entspricht genau dem typischen 'Helden' der amerikanischen Unterhaltungsliteratur. Die Helden unserer ureigenen Erzählungen sind tief verwurzelt in der Geschichte und dem religiösen Wesen der USA. Es sind immer Außenseiter, die das System infrage stellen."

Langsam wird es interessant. Ich bitte David um weitere Beispiele.

"Ach, sämtliche Cowboys aus den klassischen Wildwestromanen von z. B. Zane Grey oder Louis L’Amour oder den Filmen mit John Wayne oder James Stewart. Immer Außenseiter, die das Establishment herausfordern. Der Privatdetektiv im amerikanischen Krimi ist eine ganz eigene amerikanische Kunstform, im Gegensatz zum britischen –"

Moment mal! The Donald ist ein Rassist!

"Ist Ihnen eine einzige rassistische Aussage von Donald Trump bekannt? Mir nicht."

Schauen Sie, was er über Muslime gesagt hat.

"Muslime sind keine Rasse."

Schauen Sie, was er über Mexikaner gesagt hat!

"Fremdenfeindlichkeit im Bezug auf Mexikaner kann man ihm wohl vorwerfen, aber das ist nicht dasselbe wie Rassismus."

Sagen wir also "Fremdenfeindlichkeit". Ein Mann, der fremdenfeindlich ist und eine bestimmte Gruppe von Menschen, Muslime nämlich, nicht leiden kann, wie konnte der es zum Präsidenten der Vereinigten Staaten bringen?

"Tja, die Amerikaner haben eben wirklich was gegen Muslime. Die letzte großangelegte Umfrage, die ich gesehen habe, durchgeführt vor einem Jahr vom Brookings Institute, zeigte eine Zweidrittelmehrheit von Menschen mit negativer Haltung gegenüber Muslimen. Als Trump vorschlug, allen Muslimen die Einreise in die USA zu verwehren, zumindest eine gewisse Zeit lang, da schoss seine Beliebtheit in die Höhe. Dies war sogar der ausschlaggebende Punkt im Wahlkampf: Damit hatte er die republikanischen Vorwahlen gewonnen."

Trumps Beliebtheit stieg auch, als aufgedeckt wurde, wie er damit prahlte, Frauen in den Intimbereich zu fassen.



"Das fand ich widerwärtig, aber denken Sie daran, dass die Demokraten erfolgreich einen Präsidenten verteidigt haben, der in dieser Hinsicht selbst einiges auf dem Kerbholz hatte: Bill Clinton. Und wenn ein Präsident in der amerikanischen Geschichte besonders widerwärtig mit Frauen umgegangen ist, dann war das John F. Kennedy. Er hat Prostituierte ins Weiße Haus geholt. Aber bei sexuellen Ausschweifungen sind die Amerikaner recht nachsichtig."