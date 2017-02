Bei allem politischen Durcheinander der vergangenen Wochen gibt es immerhin eine Konstante, die sich durch die noch sehr junge Amtszeit von Donald Trump zieht: die offene Abneigung des Präsidenten gegen die klassischen Medien.

Nach der Generalkritik an den anwesenden Medien bei einer Pressekonferenz Ende vergangener Woche veröffentlichte die republikanische Partei eine Umfrage, die allein dazu da zu sein scheint, die Meinung des Präsidenten zu stützen: nämlich dass die "Mainstream-Medien sich über ihn und seiner Politik hermachen wie ein Pack Hyänen über Aas".

Diesen Schluss lassen allein schon die mehr als handwerklichen Fehler dieser Umfrage zu: Bereits der Titel des sogenannten Mainstream Media Accountability Survey weist auf eine verkehrte Rollenverteilung hin – accountability, also Rechenschaft einzufordern, ist normalerweise Aufgabe der Medien. Diese Aufgabe quasi im Auftrag der Regierung umzukehren (die Umfrage erscheint auf der offiziellen Seite der Republikaner), suggeriert, dass die Exekutive es nötig hat, ein prüfendes Auge auf die Arbeit der Medien zu werfen, statt ihr gegenüber für die eigene Politik geradezustehen.



Der Einstieg in die Umfrage ist eine Suggestivfrage, die im Verlauf den negativen Ton vorgibt: "Glauben Sie, dass die Mainstream-Medien unfair über unsere Bewegung berichtet haben?" Die Formulierung entspricht schon insofern dem öffentlichen Weltbild von Donald Trump, als dass sie eine seiner vielfach wiederholten Aussagen lediglich in eine Frage umwandelt. Der Begriff "Bewegung" vereinnahmt außerdem die Befragten als Teil eines größeren Ganzen und gibt so eine Tendenz der Antwort vor.

Andere Fragen hingegen sind zu kompliziert formuliert, um die Befragten in eine bestimmte Richtung zu lenken ("Glauben Sie, dass im Gegensatz zu dem, was die Medien berichten, Steuererhöhungen keine Jobs schaffen?"). Oder sie sind als Umfrage in der Umfrage getarnt, um weniger verschiedene Meinung abwägen zu lassen als sie bloß zu bestätigen: "Glauben Sie, dass die Medien unfair berichtet haben über Präsident Trumps Exekutiventscheidung, die die Einreise von Menschen aus Staaten, die vom radikalen islamistischen Terror unterwandert sind, zeitlich begrenzt?"

"Wussten Sie, dass eine Umfrage veröffentlicht wurde, die besagt, dass die Mehrheit der Amerikaner eigentlich diese temporäre Exekutiventscheidung des Präsidenten unterstützen?", lautet eine andere Frage und verschweigt dabei nicht nur die Quelle oder die Methodik dieser Umfrage, sondern auch ihr genaues Ergebnis.