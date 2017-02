Journalisten mehrerer großer US-Medien sind von einer Pressekonferenz des Weißen Hauses ausgesperrt worden. Bei dem Briefing, zu dem sie bisher stets Zugang hatten, habe ihnen der Pressestab den Zugang verwehrt, meldeten die betroffenen Medien, darunter New York Times und CNN. Auch die LA Times und Politico wurden nicht zugelassen, wie es in den Berichten hieß.



Journalisten von ABC, CBS, The Wall Street Journal, Bloomberg und Fox News hätten als konservativ ausgerichtete Medien Einlass erhalten, berichtete die New York Times.



Reporter des Time Magazine und der Agentur Associated Press hätten sich mit den Ausgesperrten solidarisiert und spontan auf eine Teilnahme der üblicherweise von Pressesprecher Sean Spicer geleiteten Pressekonferenz verzichtet.



Die betroffenen Medien regierten entrüstet. So etwas sei noch nie vorgekommen, sagte Dean Baquet, Geschäftsführer von The Times. Auch bei CNN hieß es, das sei einzigartig und so noch nie der Fall gewesen.