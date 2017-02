US-Präsident Donald Trump hat nach eigenen Angaben strengere Personenkontrollen für in die USA Reisende angeordnet. Auf Twitter schrieb er, er habe den Heimatschutz angewiesen "die in unser Land kommenden Menschen SEHR SORGFÄLTIG zu überprüfen." Doch die Gerichte "erschweren die Arbeit sehr."



I have instructed Homeland Security to check people coming into our country VERY CAREFULLY. The courts are making the job very difficult! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 5. Februar 2017

Bürger aus dem Irak, Iran, Libyen, Somalia, Syrien, Sudan und Jemen sollten Trumps Verbot zufolge für 90 Tage nicht mehr einreisen dürfen. Flüchtlingen aus aller Welt wurde die Einreise für 120 Tage untersagt, syrischen Flüchtlingen sogar auf unbestimmte Zeit. Auf eine Klage des Generalstaatsanwalts des nordwestlichen Bundesstaates Washington hin hatte Richter Robart dieses Einreiseverbot am Freitag vorläufig aufgehoben.

Trump hatte Robarts Urteil als "lächerlich" bezeichnet und am Samstag auf Twitter geschrieben, die Entscheidung dieses "sogenannten Richters" werde bald wieder aufgehoben. Trumps Reaktion hatte heftige Kritik ausgelöst. Vor allem die offensichtliche Geringschätzung eines unabhängigen Justizsystems wurde dem Präsidenten vorgeworfen.

Trump setzte nun nach und schrieb auf Twitter: "Ich kann es einfach nicht glauben, dass ein Richter unser Land einer solchen Gefahr aussetzt. Wenn etwas passiert, gebt ihm und dem Gerichtswesen die Schuld. Menschen strömen herein. Schlecht!"

Just cannot believe a judge would put our country in such peril. If something happens blame him and court system. People pouring in. Bad! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 5. Februar 2017

Wahlbetrug, Putin, Steuern

In einem TV-Interview mit dem Fernsehsender Fox News kündigte der US-Präsident darüber hinaus an, den angeblichen Wahlbetrug bei der US-Präsidentenwahl untersuchen zu lassen. Vize-Präsident Mike Pence werde die Untersuchungskommission leiten, so Trump.



In dem Interview ging es auch um Trumps Verhältnis zum russischen Präsidenten Wladimir Putin. Trump bekräftigte, er respektiere Putin. In Anspielung auf Vorwürfe, wonach Putin und enge Gefolgsleute für die Ermordung von Journalisten und Dissidenten verantwortlich seien, warf Interviewer Bill O'Reilly ein, dass Putin doch "ein Mörder ist". Trump entgegnete darauf: "Es gibt eine Menge Mörder. Wir haben eine Menge Mörder. Was glauben Sie? Dass unser Land so unschuldig ist?"

Im Verlauf des Gesprächs stellt Trump Steuersenkungen noch im Jahr 2017 in Aussicht. Ein Ersatz für die Gesundheitsreform seines Vorgängers Barack Obama, die er rückgängig machen will, wird dagegen offenbar länger auf sich warten lassen. Es werde einen "wunderbaren" Plan geben, kündigte Trump an. Der Prozess sei im Gange, sagte der Präsident, aber er könne sich bis ins nächste Jahr hineinziehen.



Treffen mit Nato-Partnern

Wie das Weiße Haus mitteilte, wird Trump im Mai die politischen Führer der Nato-Mitgliedstaaten treffen. Der US-Präsident hatte zuvor mit Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg telefoniert. Er habe in dem Gespräch seine "starke Unterstützung für die Nato" bekundet und seine Teilnahme an dem Treffen Ende Mai zugesagt. Zugleich habe der Präsident die europäischen Partner erneut zu mehr Engagement aufgefordert, hieß es in der Erklärung.

Nach dem Machtwechsel in Washington war bei den europäischen Bündnispartnern die Sorge gewachsen, dass die Trump-Regierung die transatlantische Partnerschaft in Frage stellen könnte. Trump hatte die Nato in einem Interview unter anderem als "obsolet" bezeichnet.