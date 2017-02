Es war vor allem eine kleine Anekdote in einem Artikel der New York Times, die dem Präsidenten zu schaffen machte. Donald Trump, hieß es in dem Text mit Berufung auf "Dutzende Angestellte", sitze nach Feierabend oft alleine in seinem Bademantel in den Privaträumen des Weißen Hauses, schaue Kabelfernsehen und ziehe einsame Runden in seinem neuen Zuhause. Pressesprecher Sean Spicer sah sich nach Erscheinen des Artikels gezwungen, offiziell gegenzusteuern. Die Geschichte sei der Inbegriff von "Fake-News". Der Präsident, stellte der Trump-Sprecher klar, besitze noch nicht mal einen Bademantel. Trump selbst legte wie üblich per Twitter nach: "Die scheiternde @nytimes schreibt komplette Fiktion", polterte der Präsident.

Dabei war der private Einblick in den Feierabend des Präsidenten eine der harmloseren Informationen, die in den ersten Wochen der neuen Regierung aus dem Innern des Weißen Hauses nach außen gedrungen sind. Andere Berichte enthielten Details über Machtkämpfe in Trumps Führungsteam, den Frust des Präsidenten über die anhaltenden Proteste im Land und die schlechten Umfragewerte oder genaue Nacherzählungen von wenig diplomatischen Telefongesprächen Trumps mit seinen Amtskollegen in Australien und Mexiko.

Die unerwünschten Veröffentlichungen machten es dem Weißen Haus schwer, die eigenen Themen zu platzieren und sich auf die eigene Agenda zu konzentrieren, sagt Matt Mackowiak, langjähriger politischer Berater für die Republikaner. "Sie sind ständig in der Defensive." Der Einreisestopp für Personen aus vorwiegend muslimischen Ländern etwa sei für die Regierung auch deshalb zum politischen Desaster geworden, weil noch am selben Wochenende ausführliche Berichte aus dem Inneren des Weißen Hauses gezeigt hätten, wie hastig die Verordnung durchgepeitscht worden war. Das habe Kritikern zusätzliche Munition gegeben. Inzwischen sei die Regierung regelmäßig damit beschäftigt, auf neue Insiderberichte zu reagieren.

Dass sich die Tipps an die Presse inzwischen häufen, hat Donald Trump möglicherweise selbst zu verantworten. Die zahlreichen undichten Stellen seien kein Zufall, sondern das Ergebnis eines "explosiven Cocktails", den der Präsident mit seinem Führungsstil kreiert habe, sagt Mackowiak. Das Team um Trump sei nicht nur chaotisch, sondern stehe auch unter enormem Druck, weil der Präsident innerhalb kürzester Zeit so viele politische Meilensteine setzen wolle wie möglich. Trump sei es gewohnt, die Dinge so zu tun, wie er es aus der Geschäftswelt kenne, sagt Mackowiak. "Das lässt sich aber nicht einfach so auf das Weiße Haus übertragen."

Konkurrenzkampf in Trumps Team

Das gilt auch für die Rivalitäten, die Trump in seinem Führungsteam geschaffen hat. Mit Stephen Bannon hat sich der Präsident eine mächtige Nummer zwei ins Oval Office geholt, die dem republikanischen Establishment und den Eliten in Washington äußerst kritisch gegenübersteht. Stabschef Reince Priebus dagegen ist ein politischer Insider mit tiefen Wurzeln in der Republikanischen Partei, die er bislang führte. "Es treffen zwei völlig verschiedene Kulturen aufeinander, da ist ein gewisses Misstrauen vorprogrammiert", sagt Mackowiak.

Und während Bannon in den ersten Wochen an Einfluss gewonnen hat, sind die Befugnisse von Priebus, der als Chief of Staff eigentlich das ranghöchste Mitglied im Team ist, inzwischen stark beschränkt. Die Grabenkämpfe schafften eine Atmosphäre, die Mitarbeiter ermutige, Informationen nach außen zu geben, glaubt Mackowiak.

Für die Medien in Washington ist das undichte Weiße Haus eine willkommene Abwechslung. Unter Barack Obama taten sich Journalisten über Jahre schwer, Informationen aus dem Innern zu bekommen. Der ehemalige US-Präsident hatte angesichts seiner skandalfreien Amtszeit und einem übertriebenen Wunsch nach Harmonie von Mitarbeitern den Spitznamen "No Drama Obama" erhalten.