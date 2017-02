Wenn Wähler sich entscheiden können zwischen einem Kandidaten ohne Vision und einem mit einer scheußlichen Vision, so wählen viele lieber jenen mit der scheußlichen Vision. Selbst in Zeiten des Friedens und Wohlstands sind völlig anständige Menschen dazu bereit, einen Kandidaten zu wählen, der eine besonders skrupellose Politik verspricht. Wenn ein Kandidat besonders widerwärtige Maßnahmen gegen verachtete und ohnehin benachteiligte Gruppen verspricht und dieser dann auch noch gewählt wird, dann wird er (Überraschung, Überraschung!) diese Maßnahmen auf die verachteten und ohnehin benachteiligten Gruppen auch tatsächlich anwenden.

Die vergangenen zwölf Monate haben gezeigt, dass diese Erkenntnis stimmt. Doch in den letzten Tagen habe ich über eine andere, noch viel abstraktere Schlussfolgerung nachgedacht.

Vor der Wahl sagten die meisten meiner Bekannten, dass Trumps Präsidentschaft zwar extrem gefährlich werden würde – dass man sich darüber aber keine Sorgen machen müsse, weil er sowieso nie gewählt werden würde. Nach der Wahl begannen dieselben Leute zu sagen, dass Trump zwar ein scheußlicher Mensch sei – dass man sich darüber aber keine Sorgen machen müsse, weil unsere Institutionen ihn eh aufhalten würden, bevor er möglicherweise dauerhaften Schaden anrichten könnte.

Ein trivialer Denkfehler mit Folgen

Ist ihr Sinneswandel nun von Angst, von Feigheit, von Opportunismus oder von Unbelehrbarkeit motiviert? Nein, keines dieser Extreme erklärt das Phänomen. Vielmehr erklärt ein fast trivialer Denkfehler ihren Sinneswandel: Es ist der innige Wunsch, daran zu glauben, dass die Welt, in der wir leben – und die für die meisten von uns die meiste Zeit ihres Lebens angenehm war –, unmöglich so schnell so düster werden kann.

Doch es wird immer schwieriger, dieses Gefühl, dass wir jetzt in die Dunkelheit hinabsteigen, einfach so abzuschütteln.

In weniger als zwei Wochen hat Trump eine der kontroversesten Antrittsreden in der Geschichte des Landes gehalten und offensichtliche Lügen aus dem Oval Office verbreitet. Er hat den Bau von Grenzübergängen angeordnet und Mexiko mit Strafzöllen bedroht. Er hat Flüchtlinge verbannt und Migranten von der Einreise ins Land ausgeschlossen.



Und mehr ist bereits in Arbeit: Nach einem Entwurf für weitere Dekrete des US-Präsidenten plant Donald Trump zum einen, legal in den USA lebende Familien auszuweisen, wenn sie Sozialhilfe in Anspruch nehmen, zum anderen will er die bislang verfügbaren Visa für hochqualifizierte Arbeiter stärker beschränken. Er plant, dass Unternehmen Bundesmittel erhalten dürfen, wenn sie aufgrund eigener religiöser Überzeugungen ihre Mitarbeiter kündigen. Viele LGBT-Rechte will er zudem aufheben.

Ich könnte immer so weitermachen (und noch weiter). Aber jeder Versuch von Vollständigkeit wäre zugleich mühsam und vergeblich: Es herrscht einfach zu viel Chaos, und es gibt zu viele Details, um alles mit einem ahnungslosen Artikel abzudecken. Wir haben offenbar jeden Grund zu verzweifeln – und trotzdem hab ich mich in den letzten Tagen recht zuversichtlich gefühlt.