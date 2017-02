Beschwingt kam Deutschlands neuer Außenminister Sigmar Gabriel von seinem Kurzbesuch in den Vereinigten Staaten zurück. Trumps Vizepräsident Mike Pence und der US-Außenminister Rex Tillerson hatten ihn überaus freundlich empfangen. Man scherzte und fand wohl den richtigen Ton.

Weit wichtiger: Hatte Präsident Trump noch vor Kurzem die Nato für "obsolet" und die Europäische Union für gescheitert erklärt, machten Pence und Tillerson nun gegenüber ihrem deutschen Gast deutlich, dass die Nato unverzichtbar und ein starkes westliches Verteidigungsbündnis sei und wie auch eine starke EU im ureigenen Interesse Amerikas läge.

Auch an anderer Stelle werden erste kleine Signale politischer Einsicht erkennbar: Schien Trump lange keine Einwände gegen Russlands Landnahme in Osteuropa zu hegen, verurteilte Nikki Haley, Amerikas neue UN-Botschafterin, nun mit scharfen Worten das "aggressive" russische Vorgehen in der Ostukraine und erklärte, die Sanktionen gegen Moskau würden aufrechterhalten, "bis Russland die Kontrolle über die Halbinsel an die Ukraine zurückgegeben hat".

Im Wahlkampf hatte Trump noch kundgetan, er sehe in den nordkoreanischen Atom- und Raketentests keine Bedrohung. Nun warnte sein neuer Verteidigungsminister James Mattis, zu Besuch in Südkorea und Japan, das Kim-Regime ebenso eindringlich wie unmissverständlich vor einem militärischen Abenteuer: "Jeder Angriff auf die USA oder unsere Verbündeten wird zurückgeschlagen" – und zwar "wirkungsvoll und überwältigend".

Ein weiteres Beispiel: Allem Anschein nach hatte Trump bislang nicht nur keine Einwände gegen den Bau jüdischer Siedlungen im palästinensischen Westjordanland, er schien diese Landnahme sogar zu unterstützen. Dreist hatte darum Israels Premierminister Benjamin Netanjahu nach Trumps Wahl sofort die Errichtung von Tausenden neuer Wohnungen angekündigt.

Knapp zwei Wochen vor dem Amerikabesuch Netanjahus erklärte das Weiße Haus jedoch, dass man sich über Israels Siedlungspolitik zwar noch keine abschließende Meinung gebildet habe, die jüngsten Entscheidungen aber "wenig hilfreich" seien. Auch will Trump die im Wahlkampf angekündigte und hoch umstrittene Verlegung der US-Botschaft von Tel Aviv nach Jerusalem offenbar nicht sofort umsetzen, sondern möglichst auf die lange Bank schieben.

Also alles halb so schlimm, halb so Trump?

Vorsicht! Das Einzige, was man bislang über die ersten zwei Wochen der Trump-Regierung sagen kann: Im Weißen Haus herrscht das absolute Chaos, höchst unterschiedliche Kräfte ringen mit- und gegeneinander um Einflussnahme. Es ist darum noch keineswegs ausgemacht, dass die Hasardeure am Ende unterliegen und die vergleichsweise Vernünftigen, Maßvollen und Einsichtigen obsiegen werden.