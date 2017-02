Bei einem Auftritt vor tausenden Anhängern hat US-Präsident Donald Trump Kritik an seiner Amtsführung zurückgewiesen. "Im Weißen Haus läuft es so reibungslos, so reibungslos", sagte Trump bei einer Veranstaltung in einem Hangar des Flughafens von Melbourne, Florida. Den Medien warf er abermals vor, Rückschläge und Krisen seiner Regierung zu erfinden.



"Ich möchte auch zu Euch sprechen ohne den Filter der Fake News", sagte Trump zu den rund 9.000 Anhängern. "Die unehrlichen Medien, die eine falsche Geschichte nach der anderen veröffentlichen, ohne Quellen. Sie wollen einfach nicht die Wahrheit berichten." Dadurch seien die Medien ein "Teil des korrupten Systems", kritisierte der Präsident. "Wir werden nicht zulassen, dass die Fake News uns sagen, was wir zu tun, wie wir zu leben oder woran wir zu glauben haben." Zudem prangerte er die "Dummheit" von Washingtoner Politikern an.



Trump wiederholte bei der an seinen Wahlkampf erinnernden Versammlung seine Wahlkampfversprechen. Er wolle die Bürokratie abbauen, die Armee stärken und die Gesundheitsreform seines demokratischen Vorgängers Barack Obama rückgängig machen. Außerdem werde er "Jobs produzieren, wie Ihr es noch nie erlebt habt". Seine Rede war durchzogen von bekannten Slogans wie

"den Sumpf trockenlegen".







Die Veranstaltung wurde von Trumps Walkampfteam organisiert und nicht vom Weißen Haus. Im Flugzeug nach Florida wurde Trump von einem Reporter gefragt, ob es nicht zu früh sei, eine neue Kampagne im Sinne des Wahlkampfes zu starten. "Das Leben ist eine Kampagne", antwortete er darauf.



President Donald Trump in Melbourne, Florida: "I'm here because I want to be among my friends and among the people" https://t.co/VPdOm4aeA1 — CNN (@CNN) February 18, 2017

Seit seinem Amtsantritt am 20. Januar hat Trump bereits eine Reihe von Rückschlägen erlitten. So wurde nach der Klage zweier Bundesstaaten sein Einreisedekret gerichtlicht ausgesetzt, das Bürgern aus sieben mehrheitlich muslimischen Ländern für 90 Tage die Einreise untersagte. Die gerichtliche Blockake bezeichnete er in seiner Rede als "traurig". In den kommenden Tagen werde er aber "etwas tun", um das Einreiseverbot voranzutreiben. "Wir geben nicht auf, wir geben nie auf", sagte er.



Vor einigen Tagen trat Trumps Nationaler Sicherheitsberater Michael Flynn zurück. Er zog damit die Konsequenzen aus Medienenthüllungen, wonach es in seinen Telefonaten mit dem russischen Botschafter entgegen Flynns Darstellung um die vom damaligen Präsidenten Obama verhängten Sanktionen gegen Russland gegangen war. Dazu war Flynn gemäß US-Recht nicht befugt, da er noch nicht der Regierung angehörte. Laut New York Times standen auch andere Mitglieder des Trump-Teams während des Wahlkampfs wiederholt mit russischen Geheimdienstmitarbeitern in Kontakt.



Trump will nun in den nächsten Tagen einen neuen Nationalen Sicherheitsberater auswählen. Am Sonntag werde er deshalb mit vier Kandidaten Gespräche führen, sagte er vor Journalisten. Es handele sich um Ex-General Keith Kellogg, der das Amt bereits kommissarisch übernommen hat, der frühere Botschafter bei den Vereinten Nationen, John Bolton, sowie Generalleutnant H.R. McMaster und Generalleutnant Robert Caslen, erläuterte Trumps Sprecher Sean Spicer. Es könnten aber auch noch einige Kandidaten hinzukommen. Der frühere CIA-Direktor David Petraeus gehört nicht mehr zu den möglichen Anwärtern.