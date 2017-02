Der Sozialist und Ex-Vizepräsident Lenín Moreno liegt laut ersten Nachwahlbefragungen bei der Präsidentschaftswahl in Ecuador in Führung. Der Kandidat der Regierungspartei komme auf 36,1 Prozent, berichtete das ecuadorianische Fernsehen nach Schließung der Wahllokale. Sein stärkster Konkurrent, der konservative Oppositionsführer Guillermo Lasso, habe 26,1 Prozent erhalten.



Ein Sieg in der ersten Wahlrunde ist nur möglich, wenn ein Kandidat mindestens 40 Prozent der Stimmen bekommt und einen Abstand von mindestens zehn Prozentpunkten zum Zweitplatzierten hat. Die Nachwahlbefragungen deuten daraufhin, dass Moreno diese Bedingungen nicht erfüllt. Entscheiden müsste dann eine Stichwahl am 2. April.



Etwa 12,8 Millionen Wahlberechtigte waren aufgerufen, unter acht Kandidaten den Nachfolger von Staatschef Rafael Correa zu bestimmen, der nach zehn Jahren im Amt abtritt. Parallel wurde eine neue Nationalversammlung gewählt.

Der 63-jährige Moreno galt vor der Wahl als Favorit. Er will den linken Kurs von Correa fortsetzen. Sein Rivale, der 61-jährige Lasso, wirbt für einen Politikwechsel. Er kündigte Steuersenkungen und einen Kampf gegen Korruption an. Zudem sprach er sich dafür aus, das Asyl von Julian Assange zu beenden. Der Gründer der Enthüllungsplattform Wikileaks lebt derzeit in der ecuadorianischen Botschaft in London.

Unter Correa hat sich die Lage in dem Andenstaat stabilisiert. Ecuador ist moderner geworden, die soziale Ungerechtigkeit hat sich verringert. Dies gelang Correa mit Hilfe der Öleinnahmen, die aber aufgrund des gefallenen Ölpreises zuletzt stark zurückgegangen sind.