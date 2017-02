Ein US-Berufungsgericht in San Francisco hat den Eilantrag des Justizministeriums auf sofortige Wiedereinsetzung des von Präsident Donald Trump verfügten Einreiseverbots abgelehnt. Die Entscheidung eines Richters aus dem Bundesstaat Washington, dass das entsprechende Dekret von US-Präsident Donald Trump ausgesetzt ist, bleibt damit in Kraft.

Bis zum Montagnachmittag Ortszeit sollen sowohl die Vertreter aus dem Bundesstaat Washington als auch die US-Regierung zunächst weitere Argumente gegen beziehungsweise für den Einreisestopp liefern, hieß es vonseiten des neunten US-Bezirksgerichts in San Francisco. Eine endgültige Entscheidung in der Angelegenheit steht somit noch aus.

Die US-Regierung ist am Samstag gegen die Entscheidung des Bundesrichters James Robart vorgegangen, das Einreiseverbot für Bürger aus sieben islamischen Ländern auszusetzen. In dem Einspruch hieß es, Ausländer aus- oder einzuschließen sei das "souveräne Vorrecht" eines Präsidenten. Grundprinzip sei, dass "ein Ausländer, der eine Einreise in die Vereinigten Staaten anstrebt, ein Privileg beantragt und keine verfassungsmäßigen Anspruch bezüglich dieses Antrags hat".

Trump könnte vor den US Supreme Court ziehen

Trump hatte zuvor zornig auf die Entscheidung des Bundesrichters reagiert. Auf Twitter griff er ihn direkt an: "Die Meinung dieses sogenannten Richters, die praktisch unserem Land die Durchsetzung von Gesetzen wegnimmt, ist irrwitzig und wird überstimmt werden!", schrieb Trump. Rechtsexperten kritisierten die Wortwahl. Sie nannten es einen äußerst ungewöhnlichen Vorgang, dass ein amtierender Präsident die Legitimität und Kompetenz eines Richters offen infrage stellt.

Der von George W. Bush eingesetzte Robart begründete seine Entscheidung dagegen damit, dass ein irreparabler Schaden für die Bürger des Bundesstaats Washington entstehen könnte, wenn das Einreiseverbot bestehen bleibe. Robart betonte in seiner Urteilsbegründung, das Gericht müsse "unter den gegebenen Umständen" seinen verfassungsrechtlichen Verpflichtungen durch die Gewaltenteilung im Land nachkommen.

Auch wenn der Dringlichkeitsantrag der Trump-Regierung abgelehnt wurde, ist der Einreisestopp damit noch nicht vom Tisch. Das Berufungsgericht ist die zweite Ebene im amerikanischen Rechtssystem, auf der Verfassungsklagen verhandelt werden können. Sollten die Richter in San Francisco das Einreiseverbot endgültig ablehnen, könnten Trump und das US-Justizministerium vor den Supreme Court und damit die höchste Ebene ziehen. Sollte sich das oberste Gericht des Falls annehmen, könnte es laut der Nachrichtenagentur AP erst im Herbst zu einer Entscheidung kommen.