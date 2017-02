Der UN-Koordinator für Libyen, Martin Kobler, hat die Zustände in den libyschen Flüchtlingslagern kritisiert. Die Bewohner würden unter "völlig menschenunwürdigen Bedingungen gehalten", sagte Kobler im Deutschlandfunk. Sie müssten in Schichten und im Stehen schlafen, die sanitären Bedingungen seien schlimm.



Noch dramatischer ist die Situation laut Kobler in den Camps, die von Menschenhändlern betrieben würden. Dort hätten die UN keinen Zugang. Es gebe Berichte, dass Menschen erschossen würden, wenn sie gegen die Verhältnisse aufbegehrten, sagte Kobler.



Den Vorstoß von Innenminister Thomas de Maizière, im Mittelmeer gerettete Flüchtlinge nach Libyen zu bringen, lehnte Kobler vor diesem Hintergrund ab. Ein solches Vorgehen sei "derzeit undenkbar". Libyen sei kein funktionierender Staat. Es gebe keine starke Regierung, keine Polizei, keine Armee.

Die Lage in dem Land wird auch im Jahresbericht von Amnesty International bemängelt. Flüchtlinge aus anderen Teilen Afrikas würden getötet, gefoltert und wegen ihres Glaubens verfolgt, heißt es dort. "Durch die geplante Zusammenarbeit mit Libyen nimmt die EU schwere Menschenrechtsverletzungen in Kauf", sagte der Amnesty-Generalsekretär in Deutschland, Markus Beeko.