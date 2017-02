Der unter Druck stehende französische konservative Präsidentschaftskandidat François Fillon versucht den Befreiungsschlag. Er verstehe die Befragungen wegen der Anstellung seiner Ehefrau, sagte Fillon auf einer Pressekonferenz in Paris. Er habe jedoch nichts zu verbergen; jahrzehntelang habe er ohne jegliche juristische Probleme Politik gemacht. Fillon steht seit knapp zwei Wochen in der Kritik, die Justiz prüft den Verdacht einer Scheinbeschäftigung.

Auslöser der Ermittlungen war ein Bericht der Zeitung Canard Enchainé. Demnach soll Penelope Fillon über einen Zeitraum von 15 Jahren im Parlament 830.000 Euro verdient haben. Seine Kinder seien als Fillons Parlamentsgehilfen angestellt gewesen, als er von 2005 bis 2007 Senator war. Gemeinsam hätten sie 84.000 Euro in Vollzeitanstellung verdient, obwohl sie zu der Zeit noch Jura studiert hätten, berichtete das Blatt. Der Konservative hatte die Vorwürfe mehrfach zurückgewiesen.

Auf der Pressekonferenz holte Fillon zum Gegenschlag aus: Er sei Opfer von Angriffen, wie sie die 5. Republik noch nie gesehen habe. Den Medien warf er eine "mediale Lynchjustiz" vor. Die letzten Wochen hätten ihn destabilisiert, aber er werde sich nicht vom Weg abbringen lassen. Er sei der einzige Kandidat, der für einen Aufschwung sorgen könne, gab er sich überzeugt.



Es sei zwar wahr, dass er seine Frau über Jahre als parlamentarische Mitarbeiterin beschäftigt habe. Das sei aber absolut legal gewesen. Dass seine Frau in einem Interview erklärt hatte, sie sei nie seine "Assistentin" gewesen, widerspreche dem nicht. Vielmehr sei sie seine Kollegin gewesen.

"Was gestern akzeptiert war, ist es heute nicht mehr"

Fillon räumte jedoch auch ein, dass es neben der juristischen auch eine ethische Dimension gebe. Daher habe er die Zusammenarbeit vor Jahren beendet. In der Politik müsse man Fehler eingestehen können. "Was gestern akzeptiert war, ist es heute nicht mehr", sagte er. "Es war ein Fehler, den ich zutiefst bedauere. Ich bitte die Franzosen um Verzeihung." Es sei an ihnen, ein Urteil über ihn zu fällen – nicht am Mediensystem.



Sein vormaliger Konkurrent bei den Vorwahlen der französischen Konservativen, Ex-Premier Alain Juppé, hatte zuvor erneut ausgeschlossen, als Ersatz für den angeschlagenen Fillon einzuspringen. Französische Medien spekulieren seit Tagen über einen möglichen Plan B, falls Fillon seine Präsidentschaftsambitionen aufgeben muss. Auch einzelne Politiker aus Fillons eigenem Lager dachten bereits laut über einen Wechsel des Kandidaten nach.

Aux auteurs de rumeurs infondées, une confirmation : pour moi, NON c'est NON. Je dirai pourquoi. Aujourd'hui écoutons FF, notre candidat. — Alain Juppé (@alainjuppe) February 6, 2017

Dabei war immer wieder Juppés Name gefallen. Der Bürgermeister von Bordeaux hatte die Vorwahl um die Präsidentschaftskandidatur des bürgerlichen Lagers gegen Fillon verloren, aber seit Bekanntwerden der Vorwürfe mehrfach betont, dass er nicht als Ersatz bereitstehe. "Nein heißt für mich Nein", schrieb Juppé auf Twitter, und sprach von "Gerüchten ohne Grundlage".



Fillon galt lange als klarer Favorit für die Präsidentenwahl im April und Mai, seine Umfragewerte rutschten jedoch auf den dritten Platz ab – hinter der Rechtspopulistin Marine Le Pen und dem linksliberalen, proeuropäischen Emmanuel Macron. Damit würde er den Einzug in die Stichwahl um das Präsidentenamt verpassen.