70 Prozent der Franzosen fordern, dass der Konservative François Fillon nicht mehr als Präsidentschaftskandidat antritt. Das geht aus einer aktuellen Erhebung hervor, die für den Sender France Info erstellt wurde. Sie zeigt, dass der französische Präsidentschaftskandidat wegen den Ermittlungen um eine Scheinbeschäftigung seiner Ehefrau Penelope weiter an Rückhalt verliert.



Fillon wird vorgeworfen, seine Ehefrau über einen Zeitraum von 15 Jahren zum Schein als Assistentin angestellt und mit insgesamt 830.000 Euro aus der Staatskasse entlohnt zu haben. Sie soll außerdem großzügige Abfindungen erhalten haben.



Die Ermittlungen haben Fillon schwer geschadet: Laut Umfragen käme er in der ersten Runde der Präsidentschaftswahl im April nur noch auf den dritten Platz hinter Front-National-Chefin Marine Le Pen und dem sozialliberalen Politiker Emmanuel Macron. Zuvor galt Fillon als Favorit für die Nachfolge von Präsident François Hollande.

Fillons Anwalt Antonin Lévy kündigte unterdessen eine Klage wegen schwerer Verstöße gegen das Ermittlungsgeheimnis an. Es sickerten ständig Informationen zu den Ermittlungen durch, die zulasten seines Mandanten gingen, sagte Lévy. So seien etwa Termine für Justizanhörungen sofort an die Medien weitergegeben worden. Auch sei es illegal, dass die Finanzstaatsanwaltschaft gegen Fillons Frau vorermittelt habe, da sie gar nicht zuständig sei. Der Tatbestand der Veruntreuung öffentlicher Mittel, den die Ermittler prüfen, sei nicht auf Abgeordnete anwendbar.

Fillon hatte zu Beginn der Woche mit einer Mischung aus Einsicht und Medienschelte einen Befreiungsschlag versucht. Er verstehe die Befragungen wegen der Anstellung seiner Ehefrau, hatte Fillon auf einer Pressekonferenz gesagt. Er habe jedoch nichts zu verbergen; jahrzehntelang habe er ohne jegliche juristische Probleme Politik gemacht. Den Medien warf er eine "mediale Lynchjustiz" vor. Die letzten Wochen hätten ihn destabilisiert, aber er werde sich nicht vom Weg abbringen lassen. In der Politik müsse man Fehler eingestehen können. "Was gestern akzeptiert war, ist es heute nicht mehr", sagte er. "Es war ein Fehler, den ich zutiefst bedauere. Ich bitte die Franzosen um Verzeihung."