Die Rechtspopulistin Marine Le Pen will im Fall eines Siegs bei den französischen Präsidentschaftswahlen ihre Außenpolitik einzig am nationalen Interesse ausrichten. "Das ist der einzige Leitfaden unserer Politik, und damit unseres diplomatischen Handelns", sagte sie bei einer Rede zur internationalen Politik in Paris.



Dabei erneuerte Le Pen ihre Kampfansage an die Europäische Union. "Man muss Schluss machen mit diesem bürokratischen Monstrum, wie es jetzt ist", forderte sie. Die EU schwäche Frankreich. Sie wolle die europäischen Verträge neu aufrollen, um "ein Europa der Nationen" zu bauen.

"Es ist klar, dass Frankreichs Politik in Paris entschieden wird, und dass kein Verbündeter, kein Vertrag, keine Allianz an der Stelle Frankreichs über seine Politik entscheidet", sagte Le Pen. Das französische Verteidigungsbudget solle innerhalb von fünf Jahren auf drei Prozent der Wirtschaftsleistung erhöht werden - nach Nato-Angaben liegen sie derzeit bei rund 1,8 Prozent.

Le Pen lobte US-Präsident Donald Trump. Sie denke, dass dessen Aktionen bisher gut für Frankreich gewesen seien, sagte sie. Trump halte sie "die Förderung einer Form von intelligentem Protektionismus und ökonomischen Patriotismus" zugute.

Dazu gehöre dessen Plan, das Freihandelsabkommen Nafta mit Kanada und Mexiko entweder ändern oder kassieren zu wollen. Überhaupt gefalle ihr Trumps Bruch mit "totalem Freihandel", der der Welt aufgezwungen worden sei, sagte Le Pen. Daher habe sie nur Grund, sich über Trumps Aktionen zu freuen.



Marine Le Pen verfolgt seit Längerem eine Strategie der "Entdämonisierung" des Front National, dessen Führung sie 2011 von ihrem Vater Jean-Marie Le Pen übernahm. Die Chefin der rechten Front National kann laut Umfragen mit dem Einzug in die Stichwahl im Mai rechnen. Allerdings liegt sie für diese entscheidende Abstimmung deutlich hinten.

Für den Fall, dass sie Präsidentin wird, hat Le Pen ein Referendum nach dem Brexit-Vorbild über Frankreichs Zukunft in der EU angekündigt. Damit grenzt sie sich zum Beispiel von Ex-Präsident Nicolas Sarkozy ab, der die EU-Mitgliedschaft nicht infrage stellt. Sie beklagte auch, dass die Franzosen nie zu ihrer Meinung über eine "Öffnung für die Massenmigration" gefragt worden seien. Sie sprach laut Le Monde von einer "Zuwanderungsreligion".