Aus allen Richtungen strömen Menschen auf den Platz vor dem Parlament in London. Viele haben Transparente und Plakate mitgebracht. Auf ihnen steht: "Nein zu Trump, Nein zum Krieg", "Theresa The Appeaser" oder "Stoppt Trumps nukleares Wettrüsten". Eine Gruppe von Schülern hat auf ihr Plakat "Fuck Trump" geschrieben.

Überall auf dem Platz stehen Polizisten in Zweiergruppen, in den Seitenstraßen warten etliche mehr. Das Donnern eines Hubschraubers hallt von den umliegenden Gebäuden wider. Eine einzelne Gegendemonstrantin steht am Rand des Platzes. Auf ihrem Plakat steht, Jesus habe Trump geschickt, um die "Zweite Wiederkunft" einzuläuten.

In dem alles überragenden Parlamentsgebäude gegenüber debattieren Abgeordnete gerade den geplanten Besuch des US-Präsidenten. Die Debatte hat eine Petition in Gang gesetzt, in der es heißt, Donald Trump solle es zwar erlaubt werden, Großbritannien in seiner Funktion als Staatschef der USA zu besuchen. Er solle aber nicht zu einem offiziellen Staatsbesuch eingeladen werden, weil das "Ihre Majestät die Königin in Verlegenheit bringen" könnte. Ab 100.000 Unterschriften erwägt das Haus, Anliegen zu diskutieren. Die Zahl der Unterzeichner lag zuletzt bei mehr als 1,8 Millionen.

Trump soll auch die Queen treffen

Premierministerin Theresa May hat Trump zu dem umstrittenen Staatsbesuch eingeladen, als sie ihn nur wenige Tage nach dessen Vereidigung im Weißen Haus besucht hat. Und das mit allem Brimborium: Der Besuch soll sich vermutlich im Spätsommer über mehrere Tage hinziehen. Trump soll dabei auch Königin Elisabeth II. treffen. Er soll schon durchblicken lassen haben, dass er dabei gerne mit der Königin auf ihrem privaten Golfplatz Balmoral eine Runde Golf spielen würde.

Doch schon am Tag von Mays Besuch in Washington unterzeichnete Trump sein umstrittenes Dekret, mit dem er die Einreise von Menschen aus sieben überwiegend muslimischen Ländern vorübergehend untersagt hat. Das hat auch in Großbritannien einen Aufschrei ausgelöst. Die Forderung, Trump nicht als Staatsgast zu empfangen, fand rasant immer mehr Anhänger.

Auch im Parlamentsgebäude fallen deutliche Worte

Eine von ihnen ist die Labour-Politikerin und Schatten-Innenministerin Diane Abbott. Als sie kurz nach Sonnenuntergang die Bühne betritt, die Aktivisten am Rand des Platzes vor dem Parlament aufgebaut haben, ist dieser schon voller Demonstranten. Es sei eine Ära angebrochen, die von Rassismus und von Fremdenfeindlichkeit geprägt sei, sagt Abbott. "Ein Staatsbesuch soll eine Ehrung sein. Donald Trump hat nichts getan, wofür man ihn ehren müsste", sagt die Labour-Politikerin. Die Menge jubelt.

Auch im Parlamentsgebäude fallen deutliche Worte. Die Debatte hat es zwar nicht in den Plenarsaal des Unterhauses geschafft. Doch in dem Saal, in dem über das Thema debattiert wird, drängen sich so viele Abgeordnete, dass die Redezeit auf jeweils fünf Minuten begrenzt wird.

Der frühere Erste Minister Schottlands, Alex Salmond, sagt, er wisse nicht, was er schlimmer finden solle: die fragwürdige moralische Basis, aufgrund derer die Einladung ausgesprochen worden sei, oder deren "Dummheit". "Zu sagen, (die Einladung) sei im Namen gemeinsamer Werte ausgesprochen worden, dreht mir den Magen um." Der Labour-Abgeordnete Paul Flynn sagte, nur zwei US-Präsidenten seien seit den fünziger Jahren zu einem Staatsbesuch nach Großbritannien eingeladen worden. Dass die Einladung an Trump nach nur sieben Tagen ausgesprochen wurde, sei "absolut beispiellos". Auf Trumps Ansichten zum Klimawandel angesprochen, antwortet Flynn, Trump habe "gähnende Tiefen wissenschaftlicher Ahnungslosigkeit" bewiesen. Trump besäße "das Denkvermögen eines Urtierchens".

Einige konservative Abgeordnete verteidigen den Besuch. Nigel Evans warnt davor, auf die 61 Millionen Amerikaner, die für Trump gestimmt haben, herabzuschauen. Sie seien "die vergessenen Leute". Der konservative Politiker Adam Holloway erklärt, er finde es "erfrischend", zu sehen, dass ein Politiker endlich einmal einhalte, was er seinen Wählern versprochen hat. Der Tory-Abgeordnete Edward Leigh versuchte, Trumps frauenverachtende Kommentare herunterzuspielen: "Wer von uns hat nicht schon mal irgendwann alberne sexuelle Kommentare gemacht", sagt Leigh. Dafür erntet er wütende Zwischenrufe.