Mit vier Tagen Verzögerung ist der russische Aktivist Ildar Dadin aus dem Gefängnis entlassen worden. Medien zeigten Bilder, wie Dadin seine Frau vor der Haftanstalt in der Region Altai in Sibiren umarmte. Das oberste Gericht in Russland hatte am Mittwoch die zweieinhalbjährige Haftstrafe des Aktivisten widerrufen und seine Freilassung verfügt. "Ich werde weiter gegen Putins faschistisches Regime kämpfen", sagte Dadin nach seiner Freilassung dem Fernsehsender Doschd. "Und ich werde dafür kämpfen, dass in Russland die Menschenrechte respektiert werden."

Der Oppositionelle war 2015 zu zweieinhalb Jahren Haft verurteilt worden, nachdem er mehrfach an friedlichen, aber nicht genehmigten Demonstrationen teilgenommen hatte. Das ist wegen eines 2014 beschlossenen Gesetzes strafbar. Dadin war der einzige Häftling in Russland, der wegen dieser Regelung ins Gefängnis musste. Seine Verhaftung wurde international kritisiert.

Anwälte hatten bemängelt, dass Dadin nach dem Urteil nicht umgehend entlassen worden war. Der Politologe Gleb Pawlowski sagte, dass die Behörden einen öffentlichen Auftritt Dadins verhindern wollten. Durch die Verzögerung habe der Aktivist nicht an einem Gedenkmarsch für den 2015 getöteten Oppositionellen Boris Nemzow in Moskau teilnehmen können. Die Gefängnisleitung hingegen gab an, auf eine schriftliche Anweisung gewartet zu haben.



Für die Behörden war Dadin ein Simulant

Vor gut zwei Wochen hatte das Verfassungsgericht die Überprüfung seines Falls angeordnet. Gefängnisstrafen dürfe es nur nach gewaltsamen Protesten geben, kritisierten die Richter. Am Mittwoch entschied das oberste Gericht, dass Dadin ein Recht auf Rehabilitierung habe, was auch Entschädigungszahlungen einschließe. Die Richter hoben Dadins Strafe auf. Insgesamt war der Aktivist 15 Monate lang in einer Strafkolonie in Sibirien.



Im vergangenen Herbst hatte Dadin davon berichtet, dass er von Gefängniswärtern gefoltert und geschlagen worden sei. Außerdem sei ihm gedroht worden, dass er vergewaltigt werde. Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International forderte mehrmals seine Freilassung. Die Strafvollzugsbehörde wies die Vorwürfe jedoch zurück und bezeichnete Dadin als "Simulanten".