Mein Onkel Said machte sich in der Nacht auf nach Amerika. Es war Januar 1979, ich war vier Jahre alt und übernachtete bei meinen Großeltern in Teheran. "Er hat dich angeschaut und gelächelt", erinnert sich meine Großmutter. "Du hast ja geschlafen. Dann ging er." Dass er so heimlich ging, habe ich ihm bis heute nicht verziehen. Er war mein Held und ich seine kleine Freundin, die sogar mit seiner Fotokamera, mit seinen Michael-Jackson-Kassetten und seinem Tennisschläger spielen durfte. Said studierte Architektur, als seine Universität in Teheran plötzlich geschlossen wurde. Damals setzten im Iran wütende Männergruppen Universitäten in Brand, zündeten Kinos und Restaurants an, griffen iranische Juden und westliche Ausländer an. Said war ebenfalls in Gefahr.



Nach Onkel Said machte sich nach und nach unsere ganze Familie auf den Weg in ein neues Leben. Da waren die Cousins Behnam und Bahram, die schon in Kalifornien studierten. Es folgte Mamas Cousin Alireza, ein glühender Revolutionär, der der Revolution schnell abschwor und mit seiner Familie nach New York auswanderte. Mamas Cousin Hossein baute ein Unternehmen in Texas auf, Papas Cousin Farzin hatte bald ein Autohaus in Oklahoma. Sie alle fanden nach kurzer Zeit Arbeit, wurden amerikanische Staatsbürger. Viele fühlten sich sicherer auf der anderen Seite des Atlantik, waren doch in Europa Dutzende Khomeini-Gegner in den achtziger Jahren ermordet worden. Manche, denen die Religion im Privaten wichtig war, fühlten sich als Muslime unter gläubigen Christen in Amerika wohler als im – ihrer Meinung nach – laizistischen und atheistischen Europa.

Als Donald Trump in der vergangenen Woche ankündigte, "alle schlechten Kerle" nicht nach Amerika zu lassen, wurde mir klar: Ich konnte meine Familie in den USA nicht mehr wiedersehen. Alle Iraner mit iranischem Pass, alle Iranischstämmigen mit einem westlichen Pass konnten kein US-Visum mehr beantragen. Tage später machte die neue Administration zumindest das Eingeständnis, dass Deutsche mit iranischen Wurzeln nun doch ein US-Visum beantragen könnten. Alles Weitere sieht ungewiss aus, Beobachter sprechen von Chaos bei den Behörden, das Dekret sei ohne jegliche Abstimmung verordnet worden.



Eine Million Iraner emigrierte in die USA

Über eine Million Iraner emigrierten in die USA. Als meine Eltern den Iran Richtung Deutschland verließen, war es buchstäblich im letzten Moment: Es war einen Tag, bevor Saddam Hussein den Iran angriff und der Teheraner Flughafen geschlossen wurde. Sie hatten ein Ticket für den Weiterflug nach San Francisco, aber das ließen sie verfallen. Sie weigerten sich lange, Auswanderer zu sein. 1980 brauchten Iraner noch kein Visum für Deutschland. Also wurde Deutschland zur Zwischenstation. Bis auf Weiteres.

Als Golineh Atai fünf Jahre alt war, zog die heutige Fernsehjournalistin mit ihren Eltern aus dem Iran nach Deutschland und wuchs in Hoffenheim auf. Im Alter von 23 Jahren bekam sie die deutsche Staatsangehörigkeit. © Hannibal/dpa

Amerika aber war wie ein Hintergrundrauschen in unserem Leben. Wie verhält es sich gegenüber dem Iran und den Iranern? Von jedem politischen Zug hingen auch unsere Lebensumstände ab. Amerika, das war für uns Voice of America auf einem kleinen Kurzwellenradio in der Küche im süddeutschen Hoffenheim, ein Gerät, das rauschte und piepte und ständig umgestellt werden musste. Amerika, das war, wenn Mamas Tante ein Visum für die USA wollte, um ihre Söhne zu besuchen, und aus dem Iran erst einmal zu uns nach Deutschland reisen musste, weil es im Iran keine US-Botschaft mehr gab. Herzenstante nannte ich sie, sie hatte mich im Iran mit aufgezogen.



Amerika, das waren persische Popsongs von Sängerinnen, die im Iran nicht mehr singen durften und geflohen waren. Amerika, das war die Greencard meiner Herzenstante, das waren klebrige Zuckerbonbons, eingewickelt in die amerikanische Flagge, die meine Herzenstante mir mitbrachte. Als ich viele Jahre später die Bonbondose in meinem Hotelzimmer in San Francisco aufmache, werden Tausende Bilder meiner Kindheit wach. Ich sehe Mamas Tante. Sie ist schon lange tot, aber die Art, wie ältere Amerikanerinnen sich anziehen und frisieren, erinnert mich an sie. Ich habe sie in Teheran mit einem bunten Kopftuch und in Los Angeles mit einer eleganten amerikanischen Föhnfrisur in Erinnerung.



Für jede Reise bei Konsulaten vorstellig

Dann stehe ich an der Golden Gate Bridge im Sonnenuntergang, das gleiche Licht wie vor fünfzig Jahren, als mein Vater hier stand, als er herausfinden wollte, ob er hier leben und arbeiten kann. Vier Jahrzehnte später. Ich kann ganz ohne Visum nach Amerika einreisen. Das Gefühl ist wie eine Befreiung. Endlich. Nach so vielen Jahren der Grenzerfahrungen, als Einwandererkind in Deutschland, das bei jeder Reise bei Konsulaten vorstellig werden musste, auf Klassenfahrten und Schüleraustausch lange verzichten musste. Während in meinem Berichtsgebiet, in Osteuropa, ein Krieg beginnt, Grenzen verletzt und verschoben werden und jede meiner Bewegungen einer Erlaubnis bedarf, ist meine Welt an der Bucht von San Francisco unendlich weit geworden. Ich komme zur Ruhe und versöhne mich mit der Vergangenheit. Kaufe mir ein persisches Safraneis in Westwood, Los Angeles, gehe einkaufen am Persian Square und halte einen Vortrag über die iranische Diaspora in Deutschland an der University of California. Als ich die vielen iranischen Bindestrich-Identitäten im Publikum sehe, denke ich: Jetzt fließt alles zusammen, und das Neue, das entsteht, wird gut.

Es war ein weiter Weg gewesen. 1980 erfuhr der iranische Reisepass, der kurz zuvor noch zu den begehrten Pässen in der Welt zählte, eine plötzliche Entwertung. So, als ob fortan ein rotes Stoppschild seinen Einband schmücken würde. Unter dem Schah hatten Tausende iranischer Studenten Stipendien der Pahlawi-Stiftung für ein Studium in den USA bekommen. Viele von ihnen politisierten sich dort, wurden Maoisten oder Schah-Gegner. 1979 stürmten in Teheran radikalislamische Studenten die US-Botschaft und nahmen 52 Geiseln, die sie über ein Jahr in ihrer Gewalt hielten. "Bombt den Iran, verstümmelt die Iraner" – das war einer der Rufe, die Iraner damals in den USA auf den Straßen hörten. Präsident Jimmy Carter erteilte iranischen Studenten schließlich Einreiseverbot. Jene, die bereits dort studierten, mussten sich bei den Behörden melden. Sie blieben, ihre Kinder wurden geboren – als Amerikaner geboren. 2017 spielt keine Geiselnahme eine Rolle. Es geht um viel mehr. Vielleicht gar um die ethnische Zusammensetzung Amerikas.

Mein Onkel Said studierte in Amerika und nannte sich dort Sam. Als meine Mutter 1982 in Deutschland ein US-Visum beantragte, um ihn zu besuchen, wurde sie abgewiesen. Wenn ich sie heute frage, wie sie damals diesen Behördengang erlebt hat, kommen ihr die Tränen. Das Misstrauen, das ihr entgegenschlug, das Gefühl, für Verbrechen verantwortlich gemacht zu werden, vor denen sie selbst geflohen war, und die ihr eigenes Leben zerstört hatten. Hätte sie das Visum bekommen, hätte sie ihren Bruder noch sehen können, bevor er starb.

Said wurde 1986 tot neben einer Telefonzelle aufgefunden. Er wurde 27 Jahre alt. Der mutmaßliche Mörder wurde nicht verurteilt. Meine Familie schrieb über Jahre Briefe an die Polizei, das Höchste Gericht, gar an zwei US-Präsidenten. Aber es ist ihnen bis heute nicht gelungen, die Hintergründe der Tat aufzuklären. Ein bitterer Verdacht blieb zurück – dass das Menschenleben eines Iraners in den USA nicht viel wert war in jenen Tagen. Der Gedanke meiner Eltern, vielleicht doch noch von Deutschland nach Amerika weiter zu wandern, erlosch mit Saids Tod endgültig.