Im Kampf gegen die Terrormiliz "Islamischer Staat" (IS) haben Einheiten der irakischen Streitkräfte den internationalen Flughafen von Mossul angegriffen und offenbar zurückerobert, wie mehrere Medien unter Berufung auf das Militär berichten. Die Kämpfen hätten vier Stunden gedauert, heißt es.

Die Nachrichtenagentur AP hatte zuvor von heftigen Gefechte mit IS-Kämpfern, die sich in Flughafengebäuden verschanzt hätten, berichtet. Der im Libanon ansässige private Fernsehsender Al-Majadin zeigte Livebilder des im Süden der umkämpften nordirakischen Stadt gelegenen Flughafens. In den Aufnahmen ist zu sehen, wie ein Militärhubschrauber auf IS-Stellungen schießt.



Begonnen hatte die Offensive am Morgen mit dem Vormarsch von irakischen Sondereinheiten auf eine wichtige Militärbasis neben dem Flughafen, den Stützpunkt Ghaslani.

Der IS hatte Mossul im Frühsommer 2014 eingenommen. Die Stadt wird vom Tigris in zwei etwa gleich große Hälften geteilt. Im Oktober vergangenen Jahres starteten irakische Sicherheitskräfte eine Offensive zur Rückeroberung der Stadt. Mitte Januar verkündete das Militär, das Stadtgebiet östlich des Tigris sei vollständig erobert. Am vergangenen Sonntag hatte es offiziell mit seiner Operation begonnen, um den IS auch aus der Westhälfte Mossuls zu vertreiben.