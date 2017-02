Die Terrormiliz "Islamischer Staat (IS)" hat sich zu einem Raketenangriff auf die israelische Küstenstadt Eilat bekannt. In einer am Donnerstag verbreiteten Mitteilung im Internet heißt es, die Raketen seien abgefeuert worden, damit "Juden und Kreuzfahrer" wüssten, dass der "Stellvertreterkrieg" ihnen nicht nütze. Bei dem Angriff wurde niemand verletzt. Ob die Nachricht echt ist, wird noch geprüft. Eilat liegt am Roten Meer und an der Grenze zur Sinai-Halbinsel.

Verbreitet wurde die Mitteilung vom Ableger des IS in Ägypten. Am Mittwochabend hatte das israelische Militär nach eigenen Angaben mehrere aus Ägypten abgefeuerte Raketen vor dem Einschlag in Eilat abgefangen. Das Raketenabwehrsystem Eisenkuppel habe die Raketen zerstört, berichtet die Zeitung Haaretz.

Dass die Raketen aus Ägypten abgefeuert wurden, dementierten Sicherheitskreise auf der Sinai-Halbinsel. Das sei eine israelische Behauptung. Terrorgruppen in der Region seien demnach nicht in der Lage, Raketen über eine solche Distanz abzufeuern. Grenzschützer hätten keine ungewöhnlichen Bewegungen registriert, heißt es.

Der IS-Ableger Ansar Beit al-Makdis ist vor allem im Norden der Sinai-Halbinsel stark. In der Vergangenheit hat sich die Terrorgruppe bereits zu Raketenangriffen auf Eilat bekannt. Im April 2012 explodierte eine Rakete in der Stadt. Sie wurde den israelischen Behörden zufolge von der Sinai-Halbinsel abgefeuert.

Auf der Halbinsel kommt es zudem immer wieder zu Zusammenstößen des IS-Ablegers mit dem Militär. In den Tagen vor dem Angriff kam es zu erneuten Spannungen an der Grenze zwischen Israel und dem Gaza-Streifen, berichtet Haaretz. Nachdem eine Rakete aus dem Gazastreifen auf Israel abgefeuert wurde, bombardierte Israel Stellungen der radikalislamischen Hamas.