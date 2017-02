Eigentlich wollte Angela Merkel im Mai mit ihrem ganzen Kabinett nach Israel reisen. Doch daraus wird nun nichts. Die regelmäßig stattfindenden Regierungskonsultationen, die Ausdruck der besonders engen Partnerschaft zwischen Deutschland und Israel sind, sind auf das Jahr 2018 verschoben.

Anders als die israelische Zeitung Haaretz berichtete, sei dies aber nicht als Protest gegen die israelische Siedlungspolitik zu werten, betont die Bundesregierung. Die Absage habe vielmehr rein terminliche Gründe. Angesichts der vielen Verpflichtungen im Rahmen der deutschen G20-Präsidentschaft sei für die Beratungen mit dem israelischen Kabinett schlicht keine Zeit gewesen, so ein Sprecher.

Intern wird auch darauf hingewiesen, dass der Zweijahresrhythmus der Gespräche ja eingehalten werde. Das letzte derartige Treffen fand zwar im Februar 2016 statt. Auch dieses war allerdings bereits verschoben worden. Ursprünglich war es für 2015 geplant gewesen. Damals hatte Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu aus innenpolitischen Gründen um eine Verschiebung gebeten.

Den Außenpolitikern der großen Koalition kommt die Absage gleichwohl nicht ungelegen. Der außenpolitische Sprecher der Unionsfraktion, Jürgen Hardt, geht zwar ebenfalls davon aus, dass die Absage terminliche Gründe hat. Er finde es aber dennoch gut, "dass damit die Gefahr gebannt ist, dass die deutsche Bundesregierung vereinnahmt wird für die israelische Politik, illegale Siedlungen im Westjordanland zu legalisieren", sagte er ZEIT ONLINE. Diese sei falsch, weil mit ihr ein Zustand manifestiert werde, der eine Zweistaatenlösung schwierig, wenn nicht gar unmöglich mache. "Das ist ein gravierender Rückschritt in diesem Punkt", so Hardt.

Ähnlich äußert sich sein Kollege von der SPD, Rolf Mützenich. Für eine Absage gäbe es in jedem Fall triftige politische Gründe, sagte er mit Blick auf die israelische Siedlungspolitik, selbst wenn diese nicht ausschlaggebend gewesen sein sollten. Außenminister Sigmar Gabriel habe den Beschluss des israelischen Parlaments, 4.000 zunächst illegal gebaute Wohnungen nachträglich zu legalisieren, ja bereits bei seinem Besuch bei den Vereinten Nationen deutlich kritisiert.

Hoffen auf Trump

Bisher galten nach israelischem Recht nur jene jüdischen Siedlungen auf Palästinensergebiet als rechtmäßig, die mit staatlicher Billigung erbaut wurden. Auf palästinensischem Privatbesitz durften keine Siedlungen gebaut werden. Von dieser Regelung war das Parlament mit seiner Entscheidung abgewichen. Die Besitzer der Grundstücke sollen entschädigt werden.

Anlass für die Entscheidung war offenbar, dass die israelische Regierung mit der Unterstützung des neuen US-Präsidenten Donald Trump in dieser Frage rechnet. In dessen Team befinden sich mit dem neuen US-Botschafter in Israel, David Friedman, und Trumps Schwiegersohn und Berater, Jared Kushner, Vertreter eines harten pro-israelischen Kurses.

Kurz nach Trumps Amtsantritt hatte Netanjahu auch den Bau von 6.000 zusätzlichen Siedlungswohnungen im Westjordanland angekündigt. Als er allerdings auch noch die Gründung einer neuen Siedlung versprach, distanzierte sich die US-Regierung von diesen Plänen.

Verstoß gegen UN-Resolution

An diesem Mittwoch absolviert Netanjahu seinen Antrittsbesuch bei Trump. Dort wird er wohl einen Hinweis darauf bekommen, wie weit die neue US-Regierung mit ihrer Unterstützung für die israelische Siedlungspolitik gehen will.

Das Westjordanland und Ostjerusalem wurden 1967 von Israel erobert. Mittlerweile leben 600.000 jüdische Israelis in mehr als 200 Siedlungen in diesem Gebiet. Wegen dieser Zersplitterung ist die Bildung eines palästinensischen Staates kaum noch möglich. International werden die Gebiete als besetzt angesehen. Die Siedlungen gelten demnach als illegal. Die Vereinten Nationen forderten zuletzt im Dezember 2016 in einer Resolution einen Stopp des Siedlungsbaus.