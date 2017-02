US-Verteidigungsminister James Mattis ist zu einem unangekündigten Antrittsbesuch im Irak eingetroffen und versuchte, so manche verbalen Entgleisungen seines Chefs einzudämmen. So sagte der 66-jährige frühere General des US Marine Corps in Bagdad, die USA hätten nicht die Absicht, sich Öl als Ausgleich für ihren Einsatz im Irak zu nehmen.

Damit rückt Mattis von früheren Aussagen von US-Präsident Donald Trump ab. Dieser hatte in den ersten Tagen seiner Präsidentschaft bekräftigt, der Regierung in Bagdad dabei zu helfen, die Terrormiliz "Islamischer Staat" (IS) im Irak zu besiegen – im Gegenzug sollten die USA dann Öl aus dem Irak kostenlos bekommen, quasi als Entschädigung für den Einsatz der US-Armee. Denn, so erklärte Trump im Januar vor Vertretern des Geheimdienstes CIA, die USA hätten bereits 2003 nach dem Sturz von Staatschef Saddam Hussein das irakische Öl beschlagnahmen sollen.



Der irakische Ministerpräsident Haidar al-Abadi hatte solche Planspiele bereits zurückgewiesen. Auch Mattis rückte bei seinem Treffen mit irakischen Regierungsvertretern nun davon ab. "Wir sind nicht im Irak, um das Öl anderer zu nehmen", sagte Mattis. Amerikaner bezahlten in aller Regel immer für ihr Gas und ihr Öl. Eine solche Aneignung irakischen Öls stehe nicht auf der Tagesordnung seiner Gespräche im Irak, sagte Mattis.



Der Verteidigungsminister will sich in Bagdad aus erster Hand über den Fortgang der Offensive gegen den IS in deren Hochburg Mossul informieren und über weitere Schritte beraten. Vor vier Monaten hatte die irakische Armee mit Unterstützung der USA und weiterer Verbündeter die Rückeroberung Mossuls begonnen. Derzeit kämpfen sie um die Rückeroberung des Westteils der nordirakischen Stadt.

Der IS hatte 2014 weite Teile des Iraks erobert. Im Juni 2014, kurz nach der Eroberung von Mossul, hatte IS-Anführer Abu Bakr al-Bagdadi dort in einem seiner seltenen öffentlichen Auftritte das Kalifat des IS in Teilen des Iraks und Syriens ausgerufen.

Mattis soll Anti-IS-Strategie in Kürze vorlegen

Die USA sind im Kampf gegen den IS ein wichtiger Verbündeter der irakischen Regierung. Eine von Washington angeführte internationale Koalition fliegt Luftangriffe gegen die Miliz. Die US-Armee bildet zudem irakische Soldaten aus.



Trump will den IS nach eigenen Angaben in wenigen Wochen besiegen und hat seinen Verteidigungsminister mit der Entwicklung einer neuen Strategie für einen beschleunigten Kampf gegen den IS beauftragt. Mattis soll seinen Plan noch innerhalb der kommenden Woche vorlegen.