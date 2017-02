USA - Jeff Sessions ist Justizminister © Foto: Chip Somodevilla/Getty Images

Jeff Sessions hat sich schon früh auf die erfolgreiche Seite der jüngeren US-Geschichte gestellt. "An diesem Punkt in der amerikanischen Geschichte ist es an der Zeit, Amerika wieder großartig zu machen", sagte der republikanische Senator im Februar 2016 auf einer Bühne in Alabama. Neben ihm stand der damalige Präsidentschaftskandidat Donald Trump.



Kaum jemand in Washington hatte sich zu diesem Zeitpunkt offen an die Seite Trumps gestellt. Der Großteil des konservativen Establishments und der Rest der Welt hatten da noch gehofft, dass Trump nichts weiter als ein lustiges, leicht absurdes Phänomen im irren Wahlkampf der Amerikaner sein würde. Fast genau ein Jahr später sitzt Trump im Weißen Haus und hat Sessions, einen der konservativsten Republikaner im Senat, zu seinem Justizminister gemacht.

Den Nominierungsprozess im Senat überstand Sessions nur knapp; 52 seiner Senatskollegen stimmten für den 70-Jährigen, 51 Stimmen brauchte er. Die demokratische Opposition bekämpfte Sessions' Nominierung bis zum Schluss. Elizabeth Warren, linke Demokratin aus Massachusetts, wurde ein Redeverbot auferlegt, weil sie aus einem Brief der Witwe Martin Luther Kings zitiert hatte, um gegen Sessions' Nominierung zu argumentieren. Im dem Brief aus dem Jahr 1986 wirft Coretta Scott King Sessions vor, Afroamerikaner beim Gebrauch ihres Wahlrechts eingeschüchtert zu haben.

An keiner anderen Personalie der Trump-Regierung zeigten sich so sehr die tiefe Spaltung zwischen den Parteien sowie die Ablehnung und Kritik am neuen Präsidenten und seiner Regierung. Die Kritik der Opposition an Sessions ist vielfältig, vor allem fürchten die Demokraten jedoch, dass Sessions Bürgerrechte in seiner neuen Funktion nicht ausreichend schützen könnte.



Law and Order

Das hängt auch damit zusammen, dass Sessions nicht nur Justizminister ist, sondern gleichzeitig Attorney General, Generalstaatsanwalt. Damit ist er verantwortlich dafür, die Rechte aller Bürger zu wahren, und entscheidet, in welchen juristischen Fragen die Ressourcen des Ministeriums eingesetzt werden. Loretta Lynch, die unter Barack Obama Justizministerin war, ließ etwa die Polizeibehörde von Chicago intensiv untersuchen, nachdem in der Stadt ein schwarzer Jugendlicher bei einem Polizeieinsatz gestorben war. Unter Sessions, so fürchten Opposition und Bürgerrechtsgruppen, könnte sich das Justizministerium eher zu einer Law-and-Order-Behörde entwickeln. In seiner Anhörung vor dem Senat sagte Sessions zur Kritik an den Polizeibehörden des Landes, dass diese Kritik Angriffe auf Polizisten nur erhöhen würde und nicht sinnvoll sei. Der Bericht von Lynch war zu dem Schluss gekommen, dass in Chicago systematisch Bürgerrechte verletzt wurden.

Sessions ist in vielen politischen Fragen eine echter Hardliner. Der Vorwurf, ein Rassist zu sein, begleitet den ehemaligen Anwalt seit den achtziger Jahren. Als sich Sessions 1986 um einen Richterposten bemühte, sagten Kollegen bei einer Anhörung aus, Sessions habe regelmäßig das Wort "nigger" gebraucht und Witze über den Ku-Klux-Klan gemacht. Aus diesem Jahr stammt auch der Brief von Kings Witwe, den Warren im Senat zitierte. Sessions selbst sagte damals: "Ich bin kein Rassist. Ich bin Schwarzen gegenüber nicht unsensibel." Den Posten bekam er nicht, Karriere machte er trotzdem. 2014 wurde er in Alabama ohne Gegenkandidaten als Senator mit 97,2 Prozent in eine vierte Amtszeit gewählt.