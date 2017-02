Nach dem tödlichen Anschlag auf eine Moschee in Quebec stehen viele Muslime in Kanada unter Schock und fürchten um ihre Sicherheit. "Viele von uns haben dieser Tage Angst, mehr als Angst", berichtet Samer Majzoub, ein Finanzberater aus Montreal. "Viele muslimische Eltern überlegen sich jeden Morgen, ob sie ihre Kinder noch sicher in die Schule schicken können. Wir hätten nie geglaubt, dass uns das in Kanada je widerfahren würde."

Am Sonntag war ein Attentäter kurz vor dem Ende des Abendgebets in eine Moschee in der Stadt Quebec eingedrungen und hatte sechs Männer erschossen und weitere zum Teil schwer verletzt. Angeklagt ist ein 27-jähriger frankokanadischer Student aus Quebec , der offenbar schon seit Längerem rechtes Gedankengut in sich trug und einen Hass auf Flüchtlinge und Immigranten muslimischen Glaubens hatte. Es war die erste tödliche Attacke in einer kanadischen Moschee.

Trudeau wirbt weiter für das Liberale

Der Anschlag hat in Kanada Entsetzen ausgelöst, denn er läuft dem Selbstverständnis des Landes zuwider. Kanada vertritt fast schon demonstrativ eine Politik der offenen Türen mit einer Integrations- und Einwanderungspolitik, die international oft als Vorbild gilt. Premierminister Justin Trudeau hatte dies noch einen Tag vor der Tat ausdrücklich betont und Flüchtlinge nach Kanada eingeladen, die wegen der restriktiven Dekrete von Donald Trump derzeit nicht in die USA einreisen dürfen.

Kanada - Mutmaßlicher Moschee-Attentäter festgenommen Nach dem Anschlag auf eine Moschee in der kanadischen Stadt Québec ist ein festgenommener Verdächtiger vor Gericht des sechsfachen Mordes beschuldigt worden. Dem 27-jährigen franko-kanadischen Studenten wird zudem fünfmal versuchter Mord vorgeworfen. © Foto: Alice Chiche/ Getty Images

Seine Haltung will Trudeau auch nach der Tat nicht aufgeben. "Dies war ein Angriff auf die innersten und wertvollsten Werte der Kanadier, die Werte der Offenheit, der Vielfalt und der Freiheit der Religion. Wir werden dadurch nicht eingeschüchtert", betonte Trudeau am Montag unter stehendem Applaus vor den Abgeordneten im Parlament. An die Kanadier muslimischen Glaubens gerichtet sagte Trudeau, das Verbrechen gegen die muslimische Gemeinschaft sei ein Terrorakt gegen das ganze Land.

Samer Majzoub, der auch für einen kanadisch-muslimischen Interessenverband tätig ist, lobte Trudeau zwar für seine Solidarität, die auch glaubwürdig sei. "Wir nehmen Herrn Trudeau und seiner Regierung den Einsatz für Vielfalt und Religionsfreiheit ab." Zugleich wies er aber auch darauf hin, dass islamophobe Vorfälle zuletzt auch in Kanada gestiegen seien. Zwischen 2012 und 2014 hat sich die Zahl der antiislamischen Hassverbrechen laut Polizei etwa verdoppelt, von 45 auf 99 im Jahr.

"Die Hemmschwelle ist gesunken"

"Wir beobachten mehr gewalttätige Attacken als früher. Leider ist die Hemmschwelle gesunken", berichtet Majzoub. Als Reaktion würden viele Moscheen stärker überwacht und viele Gemeindemitglieder seien vorsichtiger geworden. Gebrochene Glasscheiben, Schmierereien und verbale Ausfälle gehörten bei vielen Moscheen leider zum Alltag.

Erst letztes Jahr hatten Unbekannte vor dieselbe Moschee, in der es jetzt zur Schießerei kam, während des Fastenmonats Ramadan ein Schweinskopf mit der Aufschrift "Guten Appetit" gelegt. In Montreal wurden zuletzt die Fensterscheiben eines islamischen Kulturzentrums eingeschlagen und einer Frau wurde auf offener Straße das Kopftuch vom Haupt gerissen, als sie ihr Kind von der Schule abholen wollte. 2013 wurde ein muslimisches Gotteshaus in der Provinz Saguenay mit Schweineblut beschmiert.

Für die Vertreter der kanadischen Muslime ist dies Folge der islamophoben Rhetorik in Gesellschaft und Politik. Donald Trumps Wahlkampf in den USA sei so punktuell auch nach Kanada geschwappt. "Leider gibt es immer mehr polarisierende Äußerungen, die Angst, Fremdenfeindlichkeit und Fanatismus verbreiten um eines politischen Vorteils willen", klagt Amira Elghawaby vom Nationalverband der kanadischen Muslime.