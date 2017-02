Kellyanne Conway, die Chefberaterin von US-Präsident Donald Trump, zeigt, wie man "alternative facts" anwendet: In einem Interview zog sie zur Rechtfertigung der Einreisepolitik einen erfundenen Anschlag heran. In dem Gespräch mit dem US-Fernsehsender MSNBC am Donnerstagabend machte Conway zwei irakische Flüchtlinge verantwortlich für das sogenannte Massaker von Bowling Green – das allerdings nie stattgefunden hat.



Conway zog den angeblichen Anschlag in der drittgrößten Stadt des US-Bundesstaats Kentucky aus dem Jahr 2011 heran, um Trumps Einreiseverbot mit einer ähnlichen Maßnahme seines Amtsvorgängers Barack Obama erklären. "Ich wette, es ist eine brandneue Information für viele, dass Präsident Obama das Programm für irakische Flüchtlinge sechs Monate gestoppt hat, nachdem zwei Iraker in dieses Land gekommen sind, radikalisiert wurden und die Köpfe hinter dem Massaker von Bowling Green waren", sagte Conway in dem Interview. "Viele Leute wissen das nicht, weil darüber nicht berichtet wurde."

In Bowling Green hat es nie einen solchen Anschlag gegeben. Dort wurden zwar tatsächlich 2011 zwei Iraker verhaftet und anschließend zu Gefängnisstrafen verurteilt – allerdings, wie die Washington Post berichtet, weil sie versuchten, Geld und Waffen an die Terrororganisation Al-Kaida in den Irak zu schicken. Die Zeitung beruft sich auf eine Pressemitteilung des US-Justizministerium vom Januar 2013. Demnach planten die beiden Verhafteten auch keinen Anschlag in den USA.

Vor Conway hatte auch schon Trump selbst sein Einreiseverbot mit Obamas Maßnahme von 2011 verglichen. Aber auch diese wird von Trumps Beraterin falsch dargestellt. Damals hatte Obama nach den Festnahmen in Bowling Green lediglich die Einreisemodalitäten von irakischen Flüchtlingen verschärft.