Der Fall Kim Jong Nam führt zu einem diplomatischen Zerwürfnis zwischen Malaysia und Nordkorea. So hat die Regierung in Kuala Lumpur ihren Botschafter aus Nordkorea abgezogen, um mit ihm zunächst weitere Rücksprachen zu treffen. Wie das malaysische Außenministerium weiter mitteilte, habe man als weitere Maßnahme den Botschafter von Nordkorea in Kuala Lumpur befragt, um eine "Erklärung für die Anschuldigungen" zu bekommen, die er gegen die Regierung von Malaysia geäußert habe.

Kang Chol, der Botschafter von Nordkorea, hatte gesagt, Malaysia versuche eventuell etwas zu verbergen. Anlass war die Autopsie des Halbbruders von Machthaber Kim Jong Un. Diese verlief nach den Worten des nordkoreanischen Botschafters einseitig und ohne die Anwesenheit von Vertretern seines Landes. Das malaysische Außenministerium verurteilte die Aussagen als unbegründet. In einer Mitteilung erklärte es, es nehme die Versuche, den Ruf des Landes zu trüben, sehr ernst.



Kims Halbbruder Kim Jong Nam war vor einer Woche am Flughafen von Kuala Lumpur zusammengebrochen und auf dem Weg in ein Krankenhaus gestorben. Er soll einem schnell wirkenden Gift zum Opfer gefallen sein. Kim Jong Nam hielt sich lange im Ausland auf und äußerte sich kritisch über die Familiendynastie in seiner Heimat. Südkorea hatte seinen Erzfeind beschuldigt, Kim mithilfe von Geheimagenten umgebracht zu haben. Regierungskreisen zufolge soll er die Anweisungen dazu bereits vor Jahren erteilt haben.

Der mutmaßliche Giftmord sorgte für Spannungen zwischen Malaysia und Nordkorea, da sich die Regierung in Pjöngjang streng gegen eine Autopsie ausgesprochen hatte. Stattdessen sollte der Leichnam so schnell wie möglich überstellt werden. Die malaysischen Ermittler fuhren mit den Untersuchungen aber ungeachtet dessen fort und gaben an, das übliche Verfahren einzuhalten. "Wir ermitteln in einem Mordfall und folgen unseren Regeln und Richtlinien", sagte der stellvertretende Chef der Nationalpolizei, Noor Rashid Ibrahim. Eine erste Autopsie vergangene Woche war ergebnislos verlaufen.