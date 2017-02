In der Stadt Tshimbulu in der Provinz Kasai in der Demokratischen Republik Kongo ist es am Donnerstag und Freitag zu schweren Gefechten gekommen. Das berichtete das örtliche Rote Kreuz am Sonntag. Die Friedensmission der Vereinten Nationen im Kongo (Monusco) teilte mit, es habe bis Freitagabend etwa 50 Tote gegeben. Andere Quellen sprachen von mindestens 90 Toten, die Deutsche Welle meldete am Samstag unter Berufung auf die Monusco, dass möglicherweise mehr als 100 Menschen ums Leben gekommen seien. Allerdings sei diese Zahl noch nicht bestätigt.

In der Provinz Kasai kommt es seit Monaten immer wieder sporadisch zu Gewaltausbrüchen. Rebellen versuchen, den Tod ihres Anführers Kamwina Nsapu zu rächen, der im vergangenen August von der Polizei getötet worden war. Sie sagen, ihr Kampf richte sich gegen die "ungerechte politische Herrschaft" in der Provinz.

Bei den Kämpfen der vergangenen Woche starben der Nachrichtenagentur Reuters zufolge viele Rebellen. Ein lokaler Aktivist habe berichtet, dass die Gefechte begannen, als die Aufständischen einen lokalen Armeeposten mit Messern und Stöcken angriffen.



Die Monusco erklärte, man sei besorgt über den Konflikt. Sie kritisierte die von den Kamwina-Nsapu-Rebellen begangenen Gräueltaten, aber auch den unverhältnismäßigen Einsatz von Gewalt durch die staatlichen Kräfte. Monusco zufolge rekrutieren die Rebellen Kindersoldaten. Das Militär aber antworte auf ihre Angriffe, die meist mit Macheten, Stöcken und vereinzelt mit Jagdgewehren ausgeführt würden, mit Maschinengewehren.

Kamwina Nsapu, ein traditioneller Anführer, war im vergangenen August von der Polizei getötet worden, nachdem er geschworen hatte, alle staatlichen Sicherheitskräfte aus der Provinz Kasai-Central zu vertreiben. Aufgrund der Kämpfe zwischen seinen Anhängern und dem Militär sollen seither mehr als 200.000 Menschen vertrieben worden sein.



Die Gewalt im Kongo ist zuletzt dadurch angefacht worden, dass Präsident Joseph Kabila seinen Rücktritt vom Amt verweigert hat, obwohl sein verfassungsgemäßes Mandat im Dezember ausgelaufen war. Ein Übergangsrat sollte die friedliche Machtübergabe regeln. Doch der 84-jährige Oppositionspolitiker Etienne Tshisekedi, der dem Rat vorstehen sollte, starb vor wenigen Tagen in Brüssel. Auch Tshisekedi stammt aus Kasai-Central.