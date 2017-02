Die philippinische Senatorin und Duterte-Gegnerin Leila de Lima ist am Freitag festgenommen worden. Die 57-Jährige wurde nach einer Nachtwache im Senat in Manila verhaftet. Kurz zuvor sagte de Lima, dass sie unschuldig sei und kritisierte die Repression im Land unter Staatschef Rodrigo Duterte.

Der Senatorin droht ein Verfahren wegen angeblichen Drogenhandels. Gegen die Politikerin wurde am Donnerstag Haftbefehl erlassen. Ihr wird vorgeworfen, als Justizministerin unter Ex-Präsident Benigno Aquino in einen Drogenhändlerring verwickelt gewesen zu sein.

De Lima ist eine entschiedene Gegnerin von Staatschef Duterte und dessen Anti-Drogen-Politik, daher geht ihr Umfeld davon aus, dass sie mit erfundenen Vorwürfen zum Schweigen gebracht werden soll. Nach Bekanntwerden des Haftbefehls hatte sie angekündigt, nicht zu fliehen oder sich zu verstecken. Sie werde sich allen Vorwürfen stellen, sagte de Lima im Senat.

Bei einem Schuldspruch droht der Senatorin und früheren Ministerin eine lebenslange Haftstrafe. De Lima und ihre Unterstützer weisen die Vorwürfe zurück und halten sie für fabriziert und politisch motiviert.

De Lima hatte Duterte am Dienstag als "Mörder" und "soziopathischen Serienkiller" bezeichnet. Das Kabinett müsse ihn für nicht regierungsfähig erklären, sagte sie. Zudem forderte sie alle Bürger der Philippinen auf, ihre Unzufriedenheit mit dem Präsidenten zu artikulieren.

Der Staatschef sorgt wegen seines brutalen Vorgehens gegen Drogenkriminelle immer wieder für Entsetzen und brüstete sich bereits selbst mit Morden.



Kritik aus Deutschland

Die Drogenbeauftragte der Bundesregierung, Marlene Mortler (CSU), kritisierte den Haftbefehl gegen Leila de Lima. "Präsident Duterte wendet sich mit seinem Vorgehen massiv von allen gemeinsamen Werten ab, die wir in der Menschenrechts- und Drogenpolitik in den letzten Jahren geschaffen haben", sagte Mortler. Vor weniger als einem Jahr hätten auch die Philippinen bei der UN-Sonderversammlung in New York anerkannt, dass Drogenabhängigkeit eine Krankheit sei, so Mortler. Zudem hätten sie sich zur Wahrung der Menschenrechte bekannt.



"Heute werden Kleindealer, Drogenabhängige und Menschen, die nur im Verdacht stehen, etwas mit Drogen zu tun zu haben, mit dem Segen des Präsidenten vor den Augen ihrer Kinder, Ehefrauen und Eltern erschossen. Das ist brutal und in jeder Hinsicht unerträglich," sagte die Drogenbeauftragte. Sie fügte hinzu: "Der Haftbefehl gegen die frühere Justizministerin De Lima stellt eine weitere Eskalation dieser Gewaltorgie dar."