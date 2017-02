Immer mehr Flüchtlinge kommen von Libyen aus in die Europäische Union. Ihr Weg führt sie über das Mittelmeer vor allem nach Malta und Italien. Nachdem die Route von der Türkei über den Balkan für syrische Flüchtlinge als abgeriegelt gilt, wollen die Staats- und Regierungschefs der EU-Mitgliedsstaaten auf ihrem Gipfel in Malta auch für die Libyen-Route eine Lösung finden. Die allermeisten der 180.000 Migranten, die im vergangenen Jahr in Italien ankamen, fuhren von der libyschen Küste ab, Tausende starben auf See.

Die EU will generell die Zusammenarbeit mit Herkunfts- und Transitländern von Migranten verbessern. Ein Flüchtlingspakt wie mit der Türkei erscheint allerdings eher unwahrscheinlich, da die Lage in Libyen zu instabil ist. Eine von den Vereinten Nationen anerkannte Regierung in Tripolis ringt mit Widersachern um die Macht, immer wieder flammt im Land Gewalt auf. Angesichts der Sicherheitslage in Libyen ist es momentan nicht denkbar, das Land als sicheres Drittland wie die Türkei einzustufen, in das man Flüchtlinge zurückschicken könnte.

Die EU arbeitet mit der Einheitsregierung in Tripolis immerhin zusammen und bildet unter anderem libysche Küstenschützer aus, die Migranten noch in den eigenen Gewässern aufhalten sollen. Denn wenn Schleuser die Menschen bereits in internationale Gewässer gebracht haben, können die Boote der EU-Marineoperation Sophia sie nicht einfach zurückschicken. Die Besatzungen bringen die Geretteten dann nach Europa.

Eritreer haben gute Chancen auf Schutz

In Libyen leben viele Migranten in elenden Zuständen. Die Menschen, die von dort nach Europa gelangen, stammen vor allem aus afrikanischen Staaten südlich der Sahara. Die größte Gruppe unter ihnen waren im vergangenen Jahr Nigerianer (21 Prozent) und Eritreer (11 Prozent). Vor allem Eritreer haben sehr gute Chancen auf Asyl in Europa, neun von zehn Migranten bekommen ihn. Bei den Menschen aus Guinea, der Elfenbeinküste, Gambia, dem Senegal, Mali und dem Sudan variiert die so genannte Anerkennungsquote. Immerhin jeder fünfte Bewerber aus jedem dieser Länder erhält aber ebenfalls Schutz in Europa.

Für EU-Haushaltskommissar Günther Oettinger ist unstrittig, dass man das Flüchtlingsabkommen mit der Türkei nicht "eins zu eins" auf ein Land wie Libyen übertragen könne. In Libyen gebe es keine voll handlungsfähige Regierung, die Herrschaft hätten vielerorts Milizen. "Das ist nicht ein Land, eine Regierung", sagte Oettinger. Europa sei aber dabei zu testen, ob es zumindest für Teilbereiche des Landes Partner gibt, mit denen man etwas vereinbaren könne. Außerdem gehe es darum, ob die EU das Recht erhalten könnte, am Strand von Libyen das Ablegen von Schlepperbooten zu verhindern.

Oettinger forderte außerdem einen Ausgleich von EU-Ländern, die keine Flüchtlinge aufnehmen wollen. "Wenn denn schon die Quote nicht wie von uns erhofft umsetzbar ist, dann müssen diese Länder in anderer Form mehr tun", sagte der deutsche EU-Kommissar. Dies könne etwa beim Grenzschutz geschehen. "Jeder muss etwas bringen." Man müsse es zwar kritisch bewerten, wenn EU-Länder ihre Quote nicht erfüllten, aber auch Verständnis dafür haben. Im Übrigen finanzierten auch diese Länder mit, wenn über den EU-Haushalt mehr Mittel für Flüchtlinge gegeben würden.

Aufnahmelager sollen Priorität haben

Bundesinnenminister Thomas de Maizière ist ein Verfechter der Idee von Aufnahmelagern. Bei einem "Massenzustrom" könnten Flüchtlinge an "sichere Orte" zurückgebracht werden, sagte der CDU-Politiker. Libyen selbst komme dafür wegen der dortigen Zustände aber kaum in Frage. Denkbar wären eventuell Einrichtungen in anderen nordafrikanischen Ländern. Konkrete Pläne dazu sind bisher aber nicht bekannt.

In einem Entwurf für die Abschlusserklärung des EU-Gipfels in Malta wird der Aufbau von "angemessenen" Aufnahmeeinrichtungen in Libyen allerdings als eine Priorität genannt. Das muss jedoch nicht bedeuten, dass unbedingt die EU Migranten dorthin zurückbringt. Stattdessen könnten sich dort auch Menschen melden, die in Libyen sind – oder die ausgebaute libysche Küstenwache könnte eines Tages Migranten dorthin bringen, die sie aus dem Wasser gefischt hat.