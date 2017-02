Marine Le Pen will der Welt zeigen, wer sie sein will: Eine französische Präsidentin, die "Schluss macht mit der Europäischen Union", die Russland eine "die Globalisierung befriedende Rolle" gewährt und ausdrücklich den "Realismus und Veränderungswillen Donald Trumps begrüßt". Sie will die Präsidentin eines neuen Frankreichs sein, das nicht mehr auf Deutschland schielt.



"Ob es Frau Merkel, Herr Schulz und die anderen Kommissare wollen oder nicht: Wir bauen ein anderes Europa", sagte Marine Le Pen bei ihrer ersten ausführlichen außenpolitischen Rede als Kandidatin des rechtsextremistischen Front National für die französischen Präsidentschaftswahlen im April und Mai.

Etwa drei Dutzend Botschaftsvertreter aus zumeist nicht-europäischen Ländern waren am Donnerstagabend der Einladung Le Pens in einen kleinen Veranstaltungssaal nahe dem Pariser Triumphbogen zum Thema "Frankreichs internationale Politik in einer multipolaren Welt" gefolgt. Schon bei ihren ersten Worten unterbrach eine halb bekleidete Femen-Aktivisten die Rednerin mit dem Ausruf: "Marine, fiktive Feministin!" Da sagte Le Pen gerade: "Ich will von der Welt reden, wie sie ist, nicht von der, die ich mir wünsche." Das Diplomatenpublikum lachte laut. Doch für den Rest des Abends gab es dann nichts mehr zu lachen.

Frankreich - Le Pen kritisiert Globalisierungsbefürworter Marine Le Pen hat das Programm des Front National vorgestellt: Sie kündigte einen Austritt Frankreichs aus der Nato und einen Volksentscheid über einen Verbleib in der Europäischen Union an. Straffällig gewordener Ausländer wolle sie ausweisen. © Foto: Robert Pratta/Reuters

Vor allem Le Pens Äußerungen zu Europa konnten Erstaunen wecken. Bisher hatte sie im Wahlkampf Aussagen zum Austritt aus Euro und EU gemieden. Beides lehnen die Franzosen laut Umfragen mehrheitlich ab. In Le Pens vor Kurzem veröffentlichen Wahlprogramm war lediglich von der "Wiederherstellung von Frankreichs nationaler Souveränität" die Rede, für die sie "Gespräche mit unseren europäischen Partnern" aufzunehmen gedenke. Das klang wenig konkret, ja fast freundlich.



Bürokratisches Monster EU

Ganz anders war nun ihr Auftreten vor den Botschaftsvertretern in Paris. "Es ist an der Zeit, mit der EU Schluss zu machen. Wir müssen dieses bürokratische Monster abschaffen", sagte Le Pen. Sie betonte, dass die EU "Frankreich schwäche, es von der Welt abtrenne". Sie aber werde sich als Präsidentin nicht mit einem "geschwächten, abhängigen, abgetrennten Frankreich zufriedengeben".



Deutlicher hätte die Abrechnung mit der EU kaum ausfallen können. Keine Rede war mehr davon, dass sie ihre Haltung zur EU vom Ausgang von Verhandlungen mit anderen EU-Mitgliedsstaaten abhängig machen würde. So steht es indes immer noch in ihrem Wahlprogramm.

Eindeutig fielen dieses Mal auch ihre Vertrauensbekundungen zu Wladimir Putin und Donald Trump aus. Dem russischen Präsidenten hielt sie zugute, dass er die Welt mit dem Einsatz russischer Truppen in Syrien sicherer gemacht hätte; US-Präsident Donald Trump traute sie eine "große Wende der USA" zu, die damit ihre Verbündeten wie Frankreich nicht länger "unterwerfen" würden wie bisher.

"Ultranationalistisches" Programm

Was Le Pen vortrug war ein großes Programm, das mit sämtlichen bisherigen Bündnissen Frankreichs brechen will. "Ultranationalistisch" nannte es ein Journalist der großen Provinzzeitung Ouest-France. Auch einen französischen Austritt aus der Nato stellte Le Pen in Aussicht. Dabei erwähnte sie Frankreichs bislang engsten Verbündeten Deutschland nicht ein einziges Mal. "Wenn wir von der EU sprechen, meinen wir damit auch Deutschland", erklärte FN-Generalsekretär Nicolas Bay im Anschluss an die Veranstaltung.



Das ist in Wahrheit ein Versteckspiel: Dass Le Pens Pläne einer Aufkündigung der deutsch-französischen Freundschaft gleichkämen, wird bewusst verschwiegen. Denn auch das wünschen laut Umfragen nur sehr wenige Franzosen.

Dennoch kann nach der Rede am Donnerstagabend niemand mehr behaupten, Le Pen habe ihre wirklichen Pläne nicht bekannt gegeben. Bei ihrer nächsten Fernsehsendung vor großen Publikum aber wird sie wohl kaum mehr von ihnen sprechen. Dann wird es wieder um die Lieblingsthemen des Front National gehen, zum Beispiel Ausländer und innere Sicherheit. Schließlich hat Le Pen ihre gute Ausgangslage vor den Wahlen – sie liegt ganz vorn bei den Umfragen für den ersten Wahlgang im April – allen möglichen Themen zu verdanken, nicht aber der Außenpolitik.