Der amerikanische Vizepräsident Mike Pence hat versichert, dass die USA die Nato weiter unterstützen werden. Das sagte er am Samstag auf der Münchner Sicherheitskonferenz. Gleichzeitig forderte er jedoch mehrfach, dass die europäischen Nato-Mitglieder ihre Anstrengungen im Bündnis verstärken müssten.



Pence sagte, er überbringe eine Botschaft von Präsident Donald Trump: "Ich kann versichern, dass die USA weiter stark die Nato unterstützen und weiter zur Verpflichtung gegenüber dem Bündnis stehen." Doch sei die "vereinbarte Lastenteilung" zu lange nicht erfüllt worden und dadurch sei das Fundament der Nato erodiert.

Trump hatte die Nato kritisiert, da er der Meinung ist, die USA zahlten nahezu allein für deren Truppen. Alle Mitglieder hätten zugesagt, zwei Prozent ihres Haushaltes für die Nato auszugeben, sagte Vizepräsident Pence. Bislang erfüllten das jedoch nur die USA und vier andere Nato-Länder. "Wir möchten nun die anderen auffordern, dieses Ziel zu erfüllen", sagte Pence. Der Präsident erwarte, "dass die Verbündeten ihr Wort halten".

Merkel: "Wir werden mehr tun"

Bundeskanzlerin Angela Merkel versprach, dass Deutschland das tun werde. Sie sagte in München, dass Deutschland seine Zusagen einhalten werde, mehr Geld für die Nato und für die Verteidigung insgesamt auszugeben. "Wir fühlen uns dem Zwei-Prozent-Ziel verpflichtet", sagte sie. Man werde alle Anstrengungen unternehmen, es zu erreichen. Derzeit zahlt Deutschland ungefähr 1,2 Prozent seines Bruttoinlandsproduktes an die Nato. "Wir werden mehr tun für die Verteidigungspolitik", sagte Merkel.

Gleichzeitig warnte sie die USA davor, sich zurückzuziehen. Niemand könne allein mit den Problemen der Welt fertig werden, sagte Bundeskanzlerin Merkel und das kann durchaus als Kritik an Trump verstanden werden. Mit seinem Slogan America first hat Trump immer wieder deutlich gemacht, dass er wenig Interesse an internationalen Strukturen und Organisationen hat. In ihrer Rede beschwor Merkel die Anwesenden geradezu, mit Europa zusammenzuarbeiten.

Es gebe keine feststehende Internationale Ordnung mit zwei Blöcken mehr, sagte Merkel. Es gebe vielmehr eine wachsende Verflechtung, es gebe die Bedrohungen durch den Klimawandel und durch asymmetrische Konflikte. "Es lohnt sich", für internationale Strukturen wie Nato und Vereinte Nationen zu kämpfen und nicht "in Nationalismus zurückzuweichen", sagte Merkel. "Ich rufe uns auf, lassen sie uns gemeinsam die Welt besser machen. Dann wird es für jeden einzelnen von uns auch besser."



Pence: "Sie müssen sich engagieren"

Mehrfach sagte Merkel in ihrer Rede, wie wichtig die Nato sei. Sie sei es für Europa im Kampf gegen den Islamismus und angesichts des Verhältnisses zu Russland, das bislang leider nicht stabil sei. Sie sei es aber auch für die USA, sagte Merkel.



Das betonte auch Pence. Die Bedrohungen würden größer, sagte er. Die USA würden ihren Teil tun, um die Verbündeten zu unterstützen. "Aber das bedeutet auch, dass Sie sich engagieren müssen."



Insgesamt sprach Pence aber vor allem über die gemeinsame Vergangenheit von Europa und den USA, über frühere Bindungen und gemeinsame Werte. Um eine gemeinsame Zukunft ging es in seiner Rede dagegen weniger. Seine Betonung lag auf der Stärke der USA. Der Verteidigungshaushalt werde unter Trump noch wachsen, sagte Pence. Der Präsident sei der Meinung, es brauche ein starkes Militär, er wolle die Islamisten von Isis "von der Welt vertreiben".



Die Münchner Sicherheitskonferenz ist die erste Begegnung Merkels mit der Regierung Trump überhaupt. Deutschland hatte die neue US-Regierung am Freitag so deutlich wie nie kritisiert und ein klares Bekenntnis zu westlichen Werten eingefordert. Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen hatte die USA vor "Alleingängen" in der Außenpolitik gewarnt. Die Trump-Regierung dürfe nicht über "die Köpfe der Partner hinweg" etwa mit Moskau eigene Absprachen treffen. Merkel war im Vergleich dazu versöhnlicher.