Trumps Wahlversprechen, an der Grenze zu Mexiko eine Mauer zu bauen und damit die illegale Einwanderung und den Drogenhandel zu stoppen, könnte sehr teuer werden. Viel teurer, als von dem Republikaner im Wahlkampf angekündigt. Laut einem internen Bericht der US-Heimatschutzbehörde, aus dem die Nachrichtenagentur Reuters zitiert, belaufen sich die Kosten auf mindestens 21,6 Milliarden Dollar. Donald Trump hatte im Wahlkampf von zwölf Milliarden Dollar gesprochen.



In dem Bericht heißt es, dass die erste Bauphase die kleinste wäre. 42 Kilometer soll die Errichtung von Grenzbarrieren im texanischen Rio Grande Valley, El Paso und in der Nähe von San Diego umfassen. Die zweite Bauphase solle dann die Grenze um das Rio Grande Valley herum, die texanischen Orte Laredo, erneut El Paso und Big Bend, sowie Tucson in Arizona umfassen. Insgesamt geht es dabei um eine Strecke von 242 Kilometern. In einer dritten Bauphase müssten weitere Mauern und Zäune auf einer noch nicht näher definierten Strecke von 1.728 Kilometern errichtet werden, um die Grenze zu Mexiko komplett zu schließen, heißt es.



Die Heimatschutzbehörde rechnet laut dem Dokument mit einer Bauzeit von mehr als drei Jahren. Heimatschutzminister John Kelly hatte kürzlich erst zwei Jahre als Zeitrahmen genannt. Der Bericht soll Kelly in den nächsten Tagen übergeben werden und als Empfehlung für einen Antrag im Kongress dienen, um den Bau zu starten.

Das Ministerium wollte sich auf Anfrage nicht zu dem Bericht äußeren. Es sei verfrüht, um über einen Bericht zu sprechen, der dem Präsidenten noch nicht offiziell vorgelegt worden sei, hieß es aus dem Präsidialamt.



Der Mauerbau war eines der wichtigsten Wahlkampfversprechen von Trump. Der US-Präsident hatte angekündigt, Mexiko werde für den Bau bezahlen – mit einer Grenzausgleichssteuer. Die Regierung des Nachbarlandes weist diese Forderungen zurück.