4/16

Die 16-jährige Jamalida ist aus ihrem Dorf Shilkhali in Myanmar geflohen und teilt sich mit vier anderen Flüchtlingen ein selbst gebautes Haus im Kutulong-Flüchtlingscamp in der Region Cox's Bazar. Sie sagt: "Hier kann ich gut schlafen und bin sicher, wenn ich das Haus verlasse." In Myanmar, so erzählt sie, sei sie von Soldaten festgehalten, geschlagen und mehrfach vergewaltigt worden.