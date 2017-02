Um die europäische Verteidigung zu stärken, will Deutschland gemeinsam mit anderen Staaten militärische Großverbände aufbauen. "Nato-Bündnisverteidigung heißt auch, wieder in größeren Verbänden zu denken", schrieb Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) in einem Gastbeitrag für die Süddeutsche Zeitung. "Dazu wollen wir als Europäer bis zu drei gemeinsam ausgestattete und trainierte, damit tief integrierte Divisionen aufbauen."



Eine Division ist ein Großverband, der üblicherweise aus mindestens 10.000 Soldaten besteht. Deutschland biete etwa Rumänien und Tschechien an, ihre Verbände an Einheiten des deutschen Heeres anzuschließen. Solche Zusammenschlüsse existieren bereits mit Frankreich und den Niederlanden.

"Starker europäischer Pfeiler in der Nato"

Deutschland will außerdem Rüstungsprojekte mit europäischen Nachbarländern vorantreiben. Am Rande des Nato-Treffens in Brüssel unterzeichnete von der Leyen (CDU) mehrere Absichtserklärungen. Mit Frankreich will die Bundeswehr etwa eine Flotte von US-Fliegern vom Typ C-130J für den Lufttransport aufstellen – bis zu sechs für Deutschland, bis zu acht für Frankreich.



Gemeinsam mit Norwegen ist die Entwicklung von U-Booten und Raketen für die Marine geplant. Darüber hinaus will sich Deutschland einer multinationalen Tank- und Transportflugzeugflotte anschließen – gemeinsam mit Ländern wie den Niederlanden sollen acht Airbus 330 angeschafft werden. "Das sind Beispiele dafür, wie die europäische Sicherheitsunion von unten wächst, stärker wird, stabiler wird, und wie wir ein starker europäischer Pfeiler in der Nato sein können", sagte von der Leyen.



USA stellen Ultimatum

Das militärische Engagement der Europäer steht im Mittelpunkt des zweitägigen Treffens der Nato-Verteidigungsminister. US-Verteidigungsminister James Mattis hatte gedroht, die Unterstützung der Nato durch die USA zurückzufahren, sollten die europäischen Bündnispartner nicht mehr Geld für ihre Sicherheit aufbringen.



US-Verteidigungsminister - "Die Allianz bleibt eine fundamentale Basis für die USA" Bei einem Besuch im Nato-Hauptquartier hat sich US-Verteidigungsminister James Mattis zur transatlantischen Gemeinschaft bekannt. Er forderte aber auch einen größeren finanziellen Beitrag von den europäischen Partnern. © Foto: Virginia Mayo/AP/dpa

"Wir Europäer, wir Deutsche, wir müssen mehr tun für die eigene Sicherheit, wir müssen da mehr investieren", sagte auch von der Leyen in den ARD-Tagesthemen. "Es ist ja auch nicht fair, dass die Amerikaner doppelt so viel leisten wie wir alle Europäer zusammen." Allerdings sei "das tiefe Vertrauen" eine grundlegende Voraussetzung des Verteidigungsbündnisses.