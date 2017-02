Die internationale Politik ist seit Monaten schweren Erschütterungen ausgesetzt. Das hat natürlich viel mit dem Amtsantritt von US-Präsident Donald Trump zu tun. Auch China ist Teil dieser Erschütterungen geworden, was damit zusammenhängt, dass ein paar Ideologen aus Trumps nächster Umgebung China zum Hauptfeind der USA auserkoren haben.

Ein Grund unter vielen für die Unstimmigkeiten zwischen beiden Ländern ist die chinesische Unterstützung für das von einem Diktator regierte erzkommunistische Nachbarland Nordkorea mit seinem Atomprogramm. Das hatte auch unter Trumps Vorgängern Barack Obama schon zu Streit mit China geführt.



Überraschend war, dass Peking vergangenes Wochenende verkündete, bis Ende 2017 in Nordkorea keine Kohle mehr zu kaufen. Man sei mit den Einkäufen bald am Limit dessen, was die UN-Sanktionen gegen Nordkorea gestatteten, hieß es offiziell am Montag zur Begründung von einem chinesischen Außenamtssprecher.

Trump hatte im Wahlkampf China nicht zu Unrecht vorgeworfen, es stehe dem Militärregime des jungen Diktators Kim Jong Un zwar am nächsten, verhindere aber nicht, dass der kleine, international isolierte Nachbar Atomwaffen nebst Mittel- und Langstreckenraketen baue und damit zu eine weltweiten Gefahr geworden sei. Inzwischen soll die Fertigung einer Interkontinetalrakete nicht mehr fern sein, die – atomar bestückt – ein Alptraum für die US-Regierung wäre. In Washington werden daher Präventivschläge gegen Nordkorea diskutiert, im direkt bedrohten Südkorea soll ein US-Raketenschirm installiert werden.



Hat ein Giftmord mit dem Kohle-Bann zu tun?

Wegen des nordkoreanischen Rüstungsprogramms waren mehrfach UN-Sanktionen gegen das Land beschlossen worden, die inzwischen auch China zumindest theoretisch mitträgt. Nur hatten bislang die Sanktionen nicht wirklich Einfluss auf die Beziehungen Chinas zu Nordkorea. Der Kohle-Beschluss kann daher als Bereitschaft Chinas gegenüber Trump interpretiert werden, diplomatische Bewegung in die Nordkorea-Frage bringen zu wollen. Das Ziel Pekings ist, alle beteiligten Parteien wieder an den Verhandlungstisch zu bringen, wie es Chinas Außenminister Wang Yi auf der Sicherheitskonferenz in München zuletzt sagte.

Dennoch sind Pekings politische Motive für den Kohle-Einkaufsstopp nicht ganz klar. Denn es könnten auch ganz andere Gründe sein, die nichts mit Trump zu tun haben. Zum einen wird die chinesische Regierung vom nordkoreanischen Regime immer wieder vorgeführt: Von der ersten Zündung atomaren Materials 2006 noch unter dem Herrscher Kim Jong Il bis zum letzten Raketentest Anfang Februar ausgerechnet zum chinesischen Neujahrsfest (im übrigen der Tag, an dem Trump den japanischen Premier Shinzo Abe zu Gast hatte).



Von Pjöngjang provoziert wurden die Chinesen auch durch die Ermordung von Kim Jong Uns Halbbruder Kim Jong Nam auf dem Flughafen von Kuala Lumpur in Malaysia. Bislang sieht es so aus, als sei er von Agenten Nordkoreas vergiftet worden. Kim Jong Nam stand unter den Schutz Chinas und lebte im chinesischen Macao.

Mit dem Einfrieren des Kohlekaufs könnte Peking dem Regime von Kim Jong Un daher die ökonomischen Daumenschrauben vorzeigen. Das würden sicherlich funktionieren, denn Nordkorea ist wirtschaftlich weitgehend von China abhängig. Allein die Devisenerlöse aus den Kohle-Exporten nach China belaufen sich auf umgerechnet mehrere Hundert Millionen Euro im Jahr. Im vergangenen Oktober noch brachten sie Pjöngjang Einnahmen von fast Hundert Millionen Euro. Die Kohleexporte nach China sind der größte Einzelposten in Nordkoreas Ausfuhrbilanz.