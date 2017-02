Angesichts der anhaltenden Gefechte in der Ost-Ukraine hat die Nato die russische Regierung zum Handeln aufgefordert. Die Führung in Moskau müsse ihren "beträchtlichen Einfluss auf die Separatisten geltend machen, um die Gewalt zu beenden", sagte der Generalsekretär des Verteidigungsbündnisses, Jens Stoltenberg, in Brüssel. Im Konfliktgebiet sei derzeit "der ernsthafteste Anstieg der Gewalt seit langer Zeit" zu beobachten. Stoltenberg berichtete von mehr als 5.600 Verstößen gegen die Vereinbarung zur Waffenruhe binnen einer Woche.

Stoltenberg bezeichnete die humanitäre Lage im Kampfgebiet um die Städte Awdiiwka und Jassynuwata in der Nähe von Donezk als "katastrophal" und "düster". Rund 20.000 Menschen seien im tiefsten Winter ohne Heizung, Strom und Wasser. In Awdiiwka wurde inzwischen der Notstand ausgerufen. Kranke wurden in andere Städte gebracht.

Gegenseitige Schuldzuweisungen

In den vergangenen Tagen hatten sich die Konfliktparteien die schwersten Gefechte seit Monaten geliefert. In der Nacht zu Mittwoch wurden nach Regierungsangaben drei Soldaten getötet; die Rebellen sprachen von vier getöteten Zivilisten. Damit stieg die Gesamtzahl der Getöteten seit Beginn der jüngsten Kämpfe auf 19. Der ukrainische Präsident Petro Poroschenko machte die Separatisten dafür verantwortlich. Ihr Ziel sei es, die verlorenen Gebiete jetzt zurückzuerobern.



Der Vorsitzende des außenpolitischen Ausschusses im russischen Föderationsrat, Konstantin Kossatschow, warf Poroschenko hingegen vor, die Lage absichtlich zu verschärfen. "Die Provokation sieht aus wie ein gut orchestriertes Spektakel", sagte er der Agentur Interfax zufolge. Die ukrainische Regierung wolle lediglich unter einem Vorwand neue Gebiete besetzen.



Merkels Sprecher ermahnt Konfliktparteien

Sowohl Nato-Generalsekretär Stoltenberg als auch der UN-Sicherheitsrat und die Bundesregierung forderte die ukrainische Armee und die Rebellen zu einer Rückkehr zur Waffenruhe auf. Beide Seiten müssten ihre schweren Waffen von der Front zurückziehen, den Beobachtern der OSZE freien Zugang zu den Kampfgebieten gewähren, heiß es aus dem Nato-Hauptquartier in Brüssel. Auch Regierungssprecher Steffen Seibert wandte sich an beide Konfliktparteien und forderte, es müsse Hilfe für die Zivilbevölkerung ermöglicht werden.



Im Februar 2015 hatten sich Russland und die Ukraine – zusammen mit Frankreich und Deutschland – im Rahmen des Minsker Friedensabkommens auf eine dauerhafte Waffenruhe in der Ost-Ukraine geeinigt. Bis heute ist diese Vereinbarung aber nicht vollständig umgesetzt, immer wieder kommt es zu schweren Gefechten vor allem in der Nähe der Großstadt Donezk. Bisher wurden in dem Konflikt, der seit April 2014 andauert, rund 10.000 Menschen getötet.