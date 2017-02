Ursula von der Leyen und US-Verteidigungsminister James Mattis haben sich gegenseitig ihre Verbundenheit versichert. "Ich bewerte den frühen Zeitpunkt dieses Treffens als einen Ausdruck der starken deutsch-amerikanischen Freundschaft", sagte die CDU-Politikerin bei einem Besuch am Freitag im Pentagon in Washington. Mattis sagte, die USA hätten "großen Respekt" für Deutschland. In seiner eigenen Militärlaufbahn habe er oft mit der Bundeswehr zusammengearbeitet. Er achte die deutschen Soldaten sehr.

Der neue Pentagon-Chef sagte, er verbringe seine ersten Tage im Amt vor allem damit zuzuhören. "Es ist immer einfacher, von außen als kritischer Beobachter zuzuschauen. Es ist sehr viel schwieriger, wenn man dann tatsächlich mit komplexen Entscheidungen konfrontiert wird, die man in Positionen mit Verantwortung bewältigen muss."

Wie von der Leyen weiter sagte, einigte sich beide auf eine Intensivierung des Kampfes gegen den Terrorismus. "Es geht nicht nur darum, ihn militärisch zu bekämpfen, sondern auch darum, seine Finanzquellen trockenzulegen, ihn im Cyberraum zu treffen und ihm seine ideologische Grundlage zu nehmen."

Bei dem Treffen ging es unter anderem um die Zusammenarbeit in der Nato. Von der Leyen sagte, man sei in dem Bündnis einen weiten Weg gegangen, aber man müsse weiter voranschreiten. Mattis habe "ein ganz klares Bekenntnis zur Nato" abgegeben, sagte von der Leyen. Es sei erfreulich, "wie überzeugt und überzeugend er dargelegt hat, wie er zur Nato steht".



Die USA dringen schon seit längerem darauf, dass die europäischen Verbündeten mehr in die Verteidigung investieren. Die Nato-Staaten wollen bis spätestens 2020 mindestens zwei Prozent des jeweiligen Bruttoinlandsprodukts im Jahr für Verteidigung ausgeben. In Deutschland und etlichen anderen Bündnisstaaten stagnieren die Werte aber unter 1,5 Prozent.

Der neue US-Präsident Donald Trump hatte die Nato in der Vergangenheit als überholt bezeichnet und damit Sorge bei den Partnern ausgelöst, später aber seine Verbundenheit mit dem Bündnis ausgedrückt.

Allerdings hat sich Trump zuletzt auch mehrfach ausdrücklich zu der Allianz bekannt. Sein Verteidigungsminister gilt als Vertreter eines pragmatischen und realpolitischen Flügels innerhalb der neuen US-Regierung. Der Ex-General hat die US-Beziehungen zur Nato als "unerschütterlich" bezeichnet.

"Sie waren ja öfter hier als ich", sagt der neue US-Verteidigungsminister zu vdLeyen im Pentagon. "Gut, ne Veteranin an der Seite zu haben" — Ina Ruck (@InaRuck) 10. Februar 2017

Von der Leyen will während ihres Kurzbesuchs in der US-Hauptstadt auch mit Kongressmitgliedern zusammenkommen. Als erstes Mitglied der Bundesregierung war vor einer Woche Bundesaußenminister Sigmar Gabriel (SPD) von der neuen US-Regierung empfangen worden. Mit Präsident Trump selbst hat sich aber bisher kein deutscher Regierungsvertreter getroffen.