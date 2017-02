Als Polizist arbeitete er eng mit Rodrigo Duterte zusammen, heute belastet Arturo "Arthur" Lascañas den philippinischen Präsidenten schwer: Duterte soll in seiner Zeit als Bürgermeister von Davao eine Todesschwadron direkt befehligt haben. Diesen Vorwurf erhob der pensionierte Polizist Lascañas, der nach eigener Aussage einer der Anführer der Schwadron von Davao war. Die Anschuldigungen könnten die Grundlage für ein Amtsenthebungsverfahren gegen Duterte sein.



Lascañas listete in Begleitung von drei prominenten Menschenrechtsanwälten auf einer Pressekonferenz Morde auf, die er auf Befehl Dutertes in der südphilippinischen Stadt Davao verübt haben will. Unter anderem sagte Lascañas, er sei im Jahr 2003 beauftragt worden, den Radiokommentator und Duterte-Kritiker Jun Pala zu töten. Dem philippinischen Blog rappler.com sagte er, Duterte habe für einen Mord gut bezahlt. Man habe von Duterte zwischen 20.000 und 100.000 Peso (rund 1.880 Euro) pro Mord erhalten. Die Todesschwadron soll vor allem Drogendealer und -nutzer sowie Kleinkriminelle getötet haben.

Lascañas berichtete zudem, wie er mit anderen Polizisten einen mutmaßlichen Kriminellen entführt habe – mitsamt dessen hochschwangerer Frau und dem vierjährigen Sohn. Bürgermeister Duterte habe das Signal zur Ermordung der ganzen Familie gegeben: "Das Böse hat gesiegt: Sie haben die ganze Familie vor meinen Augen getötet", sagte Lascañas.

Unter Tränen gestand Lascañas auch, er habe zwei seiner Brüder getötet, die in illegalen Drogenhandel verstrickt waren. Er sei Duterte in "blinder Loyalität" ergeben gewesen. Heute, dank seines öffentlichen Geständnisses, habe er sein Gewissen beruhigen und sein Versprechen gegenüber Gott einlösen können. Lascañas' Anwälte sagten, ihr Mandant sei bereit, seine Aussagen vor dem Senat oder anderen Regierungsbehörden zu wiederholen.

Noch im Oktober hatte Lascañas vor einem Untersuchungsausschuss des Senats abgestritten, dass es die Todesschwadron von Davao gegeben habe. Damals hatte ein weiterer Ex-Polizist, Edgar Matobato, den Präsidenten schwer belastet. Er will demnach gesehen haben, wie Duterte einen Mann erschoss, der bereits verletzt auf dem Boden lag.

Regierung Duterte spricht von Rufmord

Ein Regierungssprecher in der Hauptstadt Manila widersprach den Angaben. Es handele sich um Rufmord, mit dem der Präsident "zerstört" werden solle.



Kritiker werfen Duterte vor, Todesschwadronen zu dulden. Er hat sich auch damit gebrüstet, in Davao, wo er mehr als 20 Jahre lang Bürgermeister war, selbst Menschen getötet zu haben.

Menschenrechtsorganisationen beschuldigen Duterte seit Jahren, Killerkommandos in Davao befehligt zu haben. Nach seinem Amtsantritt im Juni 2016 hatte Duterte einen unbarmherzigen Krieg gegen die Drogenkriminalität angeordnet. Seitdem wurden mehr als 6.000 Menschen getötet, viele von ihnen wurden Opfer sogenannter außergerichtlicher Tötungen.