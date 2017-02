Der Vorsitzende der rechtspopulistischen polnischen Regierungspartei Recht und Gerechtigkeit (PiS), Jaroslaw Kaczynski, hat sich dafür ausgesprochen, dass Europa eine "atomare Supermacht" werden soll. Wegen der zunehmenden Spannungen mit Russland müsse man "zu gewaltigen Ausgaben bereit sein", sagte Kaczynski der FAZ.

Die Dimension der atomaren Macht Europas soll nach Kaczynskis Ansicht mit der von Russland vergleichbar sein. "Eine eigene Atommacht müsste mit Russland mithalten können."



Der ehemalige Ministerpräsident Polens forderte außerdem, die Europäische Union grundlegend zu informieren. Nur so könne die Gemeinschaft überleben. Die EU sei ein Erfolg gewesen," bis zwei schwere Fehler gemacht wurden: beim Vertrag von Lissabon und in der Flüchtlingskrise", sagte Kaczynski.

Die bisherigen EU-Verträge müssen nach der Vorstellung des Rechtspopulisten geändert werden. "Man muss die Nationalstaaten stärken und die Kompetenzen der Union reduzieren. Außerdem müssen wir uns vor Monozentrismus schützen. Deutschland profitiert davon, andere nicht", sagte Kaczynski. Wenn Donald Trump sage, Europa nutze nur Deutschland, stimme das zum größten Teil. "Frau Merkel ist absolut die Nummer eins in der EU, und das ist keine gesunde Situation."

Zu den in Europa angekommenen Flüchtlingen sagte der Vorsitzende der PiS-Partei, die Vernunft erfordere es, ihnen zu helfen, allerdings an Ort und Stelle. Eine massenhafte Aufnahme von Flüchtlingen hingegen käme einer "Liquidierung der aus dem Christentum hervorgegangenen Zivilisation" gleich.

Lob und Kritik vor Merkels Besuch

Trotz seiner Kritik an Merkel hofft Kaczynski nach eigenem Bekunden bei der Bundestagswahl auf einen Sieg von ihr. "Es gilt, dass Frau Merkel für uns das Beste wäre." An ihrem Gegner, dem designierten SPD-Kanzlerkandidaten Martin Schulz, störe ihn dagegen dessen "Hang zu Russland". Schulz sei zudem berühmt für seine Unbeherrschtheit. "Er ist ein linker Ideologe. Frau Merkel hat sich nie so antipolnisch geäußert wie er."



Schulz hatte im vergangenen Jahr als Präsident des EU-Parlaments die Politik der PiS gerügt. Unter anderem hatte er gesagt, dass das Vorgehen der polnischen Regierung dem des russischen Präsidenten Wladimir Putin ähnele. Die EU-Kommission prüft zurzeit die umstrittenen Gesetze der PiS-Partei zur stärkeren Kontrolle über Medien und Gerichte in Polen.

Merkel wird am Dienstag zum ersten Mal seitdem die PiS-Partei 2015 an die Regierung kam Polen besuchen. Dabei wird sie neben Kaczynski auch die Ministerpräsidentin Beata Szydlo und Staatschef Andrzej Duda treffen.