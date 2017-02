Die Regierung in Finnland will ihre Streitkräfte für den Konfliktfall um 50.000 Soldaten verstärken. Gründe dafür seien die militärischen Spannungen in und über der Ostsee und einer größeren Bedrohung durch Russland. Künftig sollten 280.000 statt wie bisher 230.000 Soldaten zur Verfügung stehen. Finnland hat dafür ab 2018 zusätzlich 55 Millionen Euro jährlich veranschlagt.

Nach der Besetzung der Krim und dem Konflikt in der Ostukraine habe sich die Sicherheitslage für Finnland verschlechtert, heißt es in einem Regierungsbericht (PDF-Download). "Militärische Spannungen sind in der Ostseeregion entstanden und Unsicherheit ist weit und breit gewachsen."

Russland arbeite unter Hochdruck daran, seinen "Status als Großmacht" zu festigen, erklärte die Regierung weiter. "Russland strebt danach, die Fähigkeiten der Nato herauszufordern, die baltischen Staaten und Osteuropa zu verteidigen, sollte eine militärische Krise entbrennen." Die russische Regierung ziele auf ein "auf Einflusssphären beruhendes Sicherheitssystem".

Finnland ist kein Mitglied der Nato, hatte aber im vergangenen Oktober einen Vertrag zur militärischen Zusammenarbeit mit den USA unterzeichnet. Auch die Kooperation mit den anderen nordischen Ländern will das Land intensivieren. Die Regierung rechnet damit, dass es nach 2020 eine deutliche Ausgabensteigerung geben wird. Finnland will im kommenden Jahrzehnt seine Hornet-Kampfjets durch moderne Flugzeuge ersetzen und auch seine veraltete Flotte modernisieren.

Seit der Ukraine Krise 2014 haben nordische Länder wie Schweden, Finnland oder das Baltikum mehrfach auf Fälle hingewiesen, in denen russische Kampfflugzeuge in ihren Luftraum eingedrungen sind oder U-Boote gesichtet wurden. Auch die USA werfen Russland aggressive Manöver in der Ostsee vor. Auf dem Nato-Gipfel in Warschau im vergangenem Jahr haben die Mitgliedsstaaten auf Drängen der baltischen Länder, Polens und anderer Staaten beschlossen, Tausende Soldaten an die östlichen Grenzen des Bündnisses zu verlegen.