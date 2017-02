Alte E-Mails des neuen Chefs der US-Umweltbehörde Epa, Scott Pruitt, deuten auf seine engen Verbindungen zur Öl- und Gasindustrie hin. Die Dokumente seien auf Anordnung eines Gerichts an eine Organisation für Medien und Demokratie übergeben worden, teilte die Generalstaatsanwaltschaft von Oklahoma laut Washington Post mit. Die Gruppe, die gegen Einflussnahme Dritter auf Politiker und Journalisten kämpft, hatte seit zwei Jahren versucht, die Unterlagen zu bekommen. Pruitt wird vorgeworfen, als Justizminister von Oklahoma enge Beziehungen zu Energiefirmen gepflegt zu haben.

"Die veröffentlichten E-Mails zeigen die enge und freundschaftliche Beziehungen zwischen dem Büro von Scott Pruitt und der Industrie fossiler Brennstoffe anhand regelmäßiger Treffen, Anrufe, Abendessen und anderen Veranstaltungen", sagte Nick Surgey vom Zentrum für Medien und Demokratie. Der Organisation zufolge hätten die Senatsmitglieder diese Mails lesen müssen, bevor sieden umstrittenen Pruitt zum Epa-Chef wählten.



Die Demokraten im US-Senat hatten vor der Abstimmung ebenfalls gefordert, er müsse die E-Mails publik machen. Pruitt hatte sich stets geweigert, die E-Mails – Korrespondenzen zwischen ihm und Managern der Öl- und Gasindustrie in Oklahoma – herauszugeben.



In einer der bisher ausgewerteten E-Mail-Unterhaltungen geht es um Bemühungen einer Lobbygruppe im Jahr 2013 gegen ein Bundesprogramm, wonach in den USA verkaufte Treibstoffe einen bestimmten Anteil an erneuerbarem Treibstoff enthalten müssen. Aus dem Büro von Pruitt, dem damaligen Justizminister von Oklahoma, hatte es geheißen, eine öffentlich geäußerte Ablehnung des Programms sei glaubhafter, wenn sie von einer staatlichen Stelle komme.

Andere E-Mails zeigen Pruitts enge Beziehung zu Devon Energy, einer großen Öl- und Gasfirma aus Oklahoma City. Über die hatte schon die New York Times 2014 berichtet. Demnach hatten Anwälte der Energiefirma einen Brief über angebliche Fehleinschätzungen der Epa geschrieben, den der Generalstaatsanwalt unter Pruitt als seinen Brief ausgab.



In einer E-Mail aus dem Jahr 2013 bedankt sich die damalige Stabschefin von Pruitt, Melissa Houston, bei dem Vizepräsidenten für Öffentlichkeitsarbeit von Devon Energy, William Whitsitt, und schreibt: "Sie sind so unglaublich hilfreich!!! Haben Sie vielen Dank!!!" In anderen E-Mails bietet Whitsitt strategische Beratung an oder versendet einen Entwurf für einen Brief, den Staatsanwälte als Kritik an einer geplanten Regulierung an die Umweltbehörde senden sollen.



In seiner Position als Justizminister war Pruitt entscheidend am Kampf gegen Obamas Klimaplan beteiligt. Dieser sei ein "Krieg gegen die Kohle", sagte er damals. Die Wahl von Pruitt gilt als Zeichen für Donald Trumps Absicht, die Klimaschutzpläne seines Vorgängers zurückzunehmen. Pruitt hatte die Epa während der Obama-Jahre mehr als ein Dutzend Mal verklagt. In seinem Bundesstaat Oklahoma hatte er während seiner Amtszeit eine Umweltbehörde aufgelöst – und dabei die Unterstützung von Republikanern sowie der Öl- und Gasindustrie erhalten.