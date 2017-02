Außenminister Sigmar Gabriel hat bei Gesprächen in den USA offenbar viele gemeinsame Interessen mit der neuen US-Regierung entdeckt. "Die Vereinigten Staaten haben genauso wie wir in Deutschland große Wertschöpfungsketten, wo sie nicht so einfach einzelne Teile rausbrechen und mit Zöllen belegen können", sagte Gabriel nach einem Treffen mit seinem US-Kollegen Rex Tillerson in Washington. "Das scheint mir vor allem auch Herrn Tillerson absolut klar zu sein." Nach Aussage Tillersons gehe es den USA darum, Handelsabkommen so zu reformieren, dass sich die USA nicht in ihren Interessen benachteiligt fühlten.



Gabriel hatte sich in Washington auch mit Vize-Präsident Mike Pence getroffen und sich über Themen wie Migration, Ukraine und die europäische Verteidigungspolitik unterhalten. Dabei hätten sich zwar Differenzen gezeigt, sagte Gabriel. Er aber auch viele Gemeinsamkeiten feststellen können. "Ich war sehr zufrieden damit, dass wir hier eine große Bandbreite gemeinsamen Verständnisses hatten", sagte Gabriel.



Tillerson habe mehrfach darauf hingewiesen, dass etwa China sich an die WTO-Vereinbarungen halten müsse, sagte Gabriel. "Diese Erinnerung fände ich gut, weil es ja bedeutet, dass letztlich auch die Vereinigten Staaten zu diesen WTO-Vereinbarungen stehen. Ich glaube, das hat er mit großem Humor zur Kenntnis genommen." Der neue US-Präsident Donald Trump hat unter anderem ausländischen Autobauern mit hohen Strafzöllen gedroht.

Beide Gesprächspartner hätten deutlich gemacht, dass sie ein großes Interesse an einer Stärkung Europas hätten, sagte Gabriel. Dies liege auch im Interesse der USA, die von Europa forderten, mehr Geld für die eigene Sicherheit auszugeben. "Das wird sich nur realisieren lassen, wenn Europa das gemeinschaftlich macht", erklärte Gabriel. Das US-Präsidialamt erklärte, Pence und Gabriel seien sich bei ihrem Gespräch einig gewesen, dass die Nato eine zentrale Rolle dabei spiele, die Sicherheit in Europa und Nordamerika zu gewährleisten. Sie hätten auch bekräftigt, dass alle Verbündeten ihren fairen Beitrag zur Sicherheit leisten müssten.



Mit Blick auf die Ukraine sagte er, die bestehenden Russland-Sanktionen der EU nur könnten nur abgebaut werden könnten, wenn es Fortschritte im Minsker Friedensprozess für die Ost-Ukraine gibt. "Dagegen ist von niemandem etwas gesagt worden", sagte er zu seinen Gesprächen. Am bisherigen Verhandlungsformat der Normandie-Gruppe aus Deutschland, Frankreich, Russland und der Ukraine festzuhalten, wolle man festhalten. Dies solle weiter in sehr enger Abstimmung mit den USA geschehen.



Hinweise, dass die USA das Atomabkommen mit dem Iran aufkündigen werden, habe er in seinen Gesprächen nicht erhalten. Trump hatte mit einem Ausstieg aus dem Atomvertrag gedroht.