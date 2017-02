Seite an Seite schreiten die beiden Männer auf die Bühne, lachen für die Kameras, reichen sich die Hand, drücken sich kurz – ganz als ob sie sich heute zum ersten Mal begegnet wären. Einer der beiden wird wenig später sagen: "Von 6:30 Uhr bis abends um 23 Uhr verbringen wir den ganzen Tag miteinander."

Man merkt es ihnen an, Reince Priebus, Stabschef im Weißen Haus, und Steve Bannon, Donald Trumps Chefstratege, sind darum bemüht, hier auf dem Podium demonstrative Einigkeit aufzuführen. Trumps engste Vertraute im Weißen Haus sind hier heute eingeladen, um auf der Conservative Political Action Conference (CPAC) über ihren Alltag im Weißen Haus zu sprechen.

Diese Konferenz muss man sich als eine Art Elternabend vorstellen, bei dem das Ausflugsziel längst beschlossen ist. Wohin die Reise geht, ist allen klar. Hier wird in Diskussionsrunden und Gesprächen bloß abgesprochen, wie man dort hinkommt. Unter den rund 9.000 Teilnehmern der alljährlichen Tagung geht es um den Austausch von Ideen für die Zukunft der konservativen Bewegung, der Republikaner, und der aktuellen Regierung. Hier im Gaylord National Resort & Convention Center in Maryland ist man unter seinesgleichen.

Und so fallen die Fragen auf der Bühne auch eher locker aus, es wird geplaudert. Zumindest heute an diesem Donnerstagnachmittag. Für Bannon ist das gemeinsame Interview mit Priebus ein seltener öffentlicher Auftritt. Während Priebus etwas katzbuckelig die bisherige Arbeit seines Chefs lobt, den er nur "Präsident Trump" nennt, stellt Bannon vorher noch einmal klar, wie "Trump" sich im Wahlkampf entgegen aller Erwartungen durchgesetzt hätte: "Wir hatten nie Zweifel, Donald Trump hatte nie Zweifel, dass er gewinnen wird. Selbst zu der Zeit, als Hillary Clinton mehr Spendengelder einnahm und mehr Angestellte in ihrer Kampagne hatte als wir. Es waren die Reden auf den Veranstaltungen, die uns den Sieg gebracht haben."

Wie Trumps Tweets erliegt diese Erklärung der Vereinfachung komplizierter Sachverhalte. Dass Trump die Wahl im November überhaupt gewann, wundert Bannon aber insofern, weil: "Wenn man sich anguckt, wie die Opposition unseren Wahlkampf portraitiert hat, genauso wie den Übergang nach der Wahl und jetzt die neue Regierung, dann sieht man, wie falsch die jedes Mal lagen."

Mit Opposition meint Bannon niemand anderen als die Presse. Und das sagt er nicht, weil hier auf der Konferenz der Konservativen niemand etwas von den Demokraten hält. Das sagt er aus reiner Überzeugung. "Die konzerngelenkten, globalen Medienmarken stemmen sich unerbittlich gegen die nationalistische Wirtschaftsagenda, für die Donald Trump steht. Und es wird nicht besser. Es wird jeden Tag schlimmer."

Das ist die Nachricht beider Männer an diesem Nachmittag: Wir gegen Euch. Wir, hier im Saal, auf der Bühne, da draußen. Ihr, die Liberalen, die das hier verdreht irgendwo lest.

"Wir werde weiterkämpfen", sagte Bannon adressiert an die Medien. "Wenn Ihr glaubt, die geben Euch Euer Land wieder, ohne mit der Wimper zu zucken, dann irrt Ihr Euch ganz gewaltig."

Ganz oben auf Trumps Agenda stehe die "Zerlegung des administrativen Staates", was für Bannon ein System aus Steuerlasten, Vorschriften, und Handelsabkommen ist, das sich lähmend auf Wirtschaftswachstum auswirke und die Freiheit des Individuums beschränke. Das ist Bannon eloquentere Version von "Make America Great Again".