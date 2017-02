Der US-Senat hat Steven Mnuchin als neuen Finanzminister der Vereinigten Staaten bestätigt. Die Abstimmung fiel knapp aus: 53 Senatoren stimmten für den Wunschkandidaten von US-Präsident Donald Trump, 47 stimmten gegen ihn. Während alle republikanischen Senatoren für Mnuchin stimmten, bekam er von den Demokraten nur eine Stimme.

Mnuchin arbeitete jahrzehntelang als Manager für Goldman Sachs, später gründete er die Filmproduktionsfirma Dune Capital. Während der Immobilienkrise in den USA verdiente Mnuchin mit der Bank OneWest viel Geld mit Hypothek-Geschäften. Unter Demokraten ist Mnuchin sehr umstritten, weil OneWest dafür berüchtigt war, besonders hart gegen Hausbesitzer vorzugehen, die Schwierigkeiten hatten, ihre Hypotheken zu bedienen.



Noch vor wenigen Wochen verweigerten die Abgeordneten im Finanzausschuss des Senats ihre offizielle Bestätigung für Mnuchin und verzögerten so die Abstimmung. Die demokratische Senatorin Debbie Stabenow warf Mnuchin vor, er habe in seiner Karriere von dem Unglück arbeitender Menschen profitiert. Die Republikaner im Senat lobten Mnuchins langjährige Erfahrung in der Finanzwelt. Sie sei eine gute Voraussetzung für die Arbeit als Finanzminister. Als solcher wird er vermutlich die Überarbeitung des Steuersystems und die Deregulierung des Finanzsystems vorantreiben.



Dass es zwischen Demokraten und Republikanern im Senat auch einstimmig zugehen kann, zeigte das Votum für David Shulkin. Er wurde mit 100 zu 0 Stimmen als Minister für Kriegsveteranen bestätigt.