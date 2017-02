Bei ausländerfeindlichen Protesten in der südafrikanischen Hauptstadt Pretoria hat die Polizei Blendgranaten und Gummigeschosse eingesetzt. Die Polizisten hatten unter anderem versucht, die Demonstranten von einer Gruppe Einwanderer fernzuhalten. Nach Angaben der Polizei wurden innerhalb von 24 Stunden 136 Personen festgenommen.



Örtliche Medien zeigten Bilder, wie Demonstranten zum Außenministerium marschierten. Einige trugen Stöcke oder Rohre. Die Stiftung des verstorbenen Friedensnobelpreisträgers Nelson Mandela kritisierte, die Behörden hätten "einen Marsch des Hasses" genehmigt.

Südafrika hat die größte und am meisten entwickelte Wirtschaft des Kontinents, was viele Migranten aus anderen afrikanischen Staaten anzieht, etwa aus Simbabwe, Malawi oder dem Kongo. Die Arbeitslosenrate liegt bei 27 Prozent. Viele Somalis, Äthiopier und andere Einwanderer haben es dort geschafft, erfolgreiche Geschäfte zu gründen. Meist handelt es sich dabei um kleine Läden.



Vermehrt Gewalt gegen Ausländer

Der südafrikanische Präsident Jacob Zuma sagte, viele Ausländer in Südafrika seien gesetzestreu und trügen zur Wirtschaftsleistung des Landes bei. In einer Mitteilung rief er zur Ruhe und Zurückhaltung auf. "Es ist falsch, alle Ausländer als Drogendealer oder Menschenschmuggler zu verurteilen", hieß es darin. Er rief Bürger und Nicht-Bürger auf, zusammenzuarbeiten, um die hohe Kriminalitätsrate des Landes zu bekämpfen.

Zuletzt war es in Südafrikas Großstädten vermehrt zu Gewalt gegen Ausländer gekommen. In der vergangenen Woche wurden in Atteridgeville bei Pretoria 20 Läden angegriffen, in Rosettenville bei Johannesburg zwölf Häuser. Zuma sprach von einer "ernsten Lage". Da von den Angriffen vor allem Nigerianer betroffen sind, hatte sich die Regierung in Abuja "äußerst besorgt" geäußert und den Schutz ihrer Landsleute gefordert. Betroffen sind aber auch Einwanderer aus Staaten wie Simbabwe, Somalia und Pakistan.

Vorwürfe, dass Ausländer Einheimischen Jobs wegnähmen, kursieren in Südafrika schon seit Jahren. Einwanderern wird auch Drogenhandel und andere Kriminalität vorgeworfen. 2015 wurden bei einwandererfeindlichen Unruhen in und um die Stadt Durban mindestens sechs Menschen getötet. 2008 starben bei gewaltsamen Ausschreitungen 62 Menschen.